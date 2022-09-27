Bakan Kurum'dan Ardahan'daki depreme ilişkin açıklama:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerin sahada inceleme başlattığını, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışarak ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerimiz sahada incelemelerini başlattı. İlgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışıyor, ihbarları değerlendiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz