Bakan Soylu, Munzur'da İHA'ların çektiği hayvancılık faaliyeti görüntülerini paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA'lar tarafından kaydedilen, terörden temizlenen Tunceli'nin Munzur kırsalındaki dağlarda çobanların koyunlarını otlattığı görüntüleri paylaştı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İHA'ların kamerasından Tunceli Munzur'da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak hele. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor." ifadelerine yer verdi.

