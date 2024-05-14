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  4. Bakan Tekin açıkladı: Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek

Bakan Tekin açıkladı: Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
14.05.2024 18:41
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada "Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis’e gelecek." dedi. Son şekli verilen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında şiddete karşı yeni tedbirler yer alıyor.

4 MADDE YER ALIYOR

NTV'nin haberine göre, bakanlık bürokratları düzenlemeye ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı teklife, bu hafta yapılacak toplantıda son şekli verileceği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, taslakta öğretmenlere karşı şiddete ilişkin suçlarda cezaların artırılmasına yönelik madde olduğunu açıklamıştı.

NTV'nin edindiği bilgilere göre; okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor.

Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da dikkat çekiyor.

Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alacağı belirtiliyor.


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