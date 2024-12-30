Bakan Tekin duyurdu! Öğretmen adayları için KPSS şartı kalkıyor: Yeni sistem ilk kez uygulanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sabancı Öğretmen Evi’nde gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Tekin gündeme dair açıklamalarda bulunarak 2025'te öğretmenlerin artık KPSS puanı ile alınmayacağını ifade etti.

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre Bakan Tekin şunları ifade etti:

"2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için bir KPSS olmayacak. ÖSYM ile yaptığımız protokol ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla bir sınavı organize ettik. 2025’TE ilk defa 13 Temmuz'da yapılacak. AGS sonuçlarına göre atamalarımızı, Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi’deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam etmiş olacağız."