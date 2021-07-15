Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu, Rize'de afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdü

RİZE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel ve heyelana ilişkin, geçmişte aldıkları tedbirlerin ne kadar önleyici olduğunu gördüklerini belirterek, "Aynı tedbirleri artırarak devam ettirmekle mükellefiz." dedi.

Bakan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Güneysu ilçesi ve bazı beldelerinde meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle incelemelerini sürdürdü.

Soylu, Güneysu ilçe merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, selin ve afetin ortaya koyduğu yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Aynı zamanda karşı karşıya kalınan durumla ilgili tespitleri sürdürdüklerini ifade eden Soylu, " 8 vatandaşımız kayıptı, 6 vatandaşımız vefat etti, rahmet diliyoruz. Biraz önce de bir vatandaşımızın cenaze törenine katıldık. Diğer vatandaşlarımıza da uğradık ve taziyelerimizi ilettik." diye konuştu.

Soylu, tüm kurumların Rize'de çalışmalarını birçok alanda sürdürdüğünü belirterek, tüm ekiplerin hem kapalı köy yollarını açmaya çalıştığını hem de kesilen suları tamir ederek vatandaşların evine su ulaştırmaya çalıştığını dile getirdi.

Bir iki yerde kısmi de olsa elektrik kesintisinin bulunduğunu aktaran Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Özellikle bu trafolara su girmesinden dolayı bazen de yüksek gerilimde olan arızaların onarımı sağlanacak. O konuda ciddi bir çalışma söz konusu. Bunların hepsi yerine gelir ama giden canlarımız için Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada bütün gücümüz ve anlayışımızla vatandaşımızın yanındayız. Allah beterinden korusun. Almamız gereken tedbirler var. Geçmişte aldığımız tedbirler var ve bunların aslında bu selde ne kadar önleyici olduğunu gördük. Aynı tedbirleri artırarak devam ettirmekle mükellefiz. Coğrafyamız aşırı yağış sonucu oluşan toprağın yumuşamasıyla sele maalesef imkan tanıyor. Bunun için vatandaşlarımızla el birliğiyle, bundan sonra atacağımız adımlarla bir daha felaketlerle karşılaşmamak için bütün birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor."

