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Bakanlık Karolin Fişekçi için harekete geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.08.2018 10:50 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca, İstanbul'da özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde gebe olmayan kişiye, muayene sırasında 'yanlışlıkla' yapılan gebelik kaydı silindi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bakanlık Karolin Fişekçi için harekete geçti

Bakanlığın yazılı açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşlarında "Hamileymişim" başlığıyla yer alan haber üzerine Ulusal Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi'nde inceleme yapıldığı belirtildi.

İncelemede, haberde adı geçen şahsın İstanbul'da özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde muayene olduğunun, muayene sırasında yanlışlıkla gebelik kaydı yapıldığının anlaşıldığı aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TAKİBİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

"Sisteme girilen tanılar, hastanelerden Ulusal Sağlık Sistemi'ne aktarılmakta oradan da Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri (AHBS) aracılığıyla aile hekimlerine yansımaktadır. Aile hekimliği uygulaması kapsamında özellikli gruplar arasında yer alan gebe, bebek ve çocuk izlemlerinin ilgili protokoller doğrultusunda kayıtlı olduğu aile hekimleri tarafından takibi önem arz etmektedir. Bu sebeple şahıs, ilgili aile hekimi tarafından aranarak bilgilendirilmiştir.

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"SEHVEN YAPILAN..."

Şahsın, yapılan gebelik bildiriminin yanlış olduğunu beyan etmesi üzerine, İstanbul ilinde gebelerin özel hastane kayıtlarını kontrol altına almak amaçlı kullanılan 'GEBLİZ' yazılım sistemi üzerinden sehven yapılan kaydın silinmesi talep edilmiş ve 7 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi'nde yer alan ilgili gebelik kaydı silinmiştir. Yapılan yanlışlıkla ilgili inceleme başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece’de gittiği bir özel hastanenin yanlış veri girmesi sonrasında 33 haftalık hamile görülen ressam Karolin Fişekçi yaşananlara şu sözlerle anlatmıştı:

“Devlete daha doğrusu Sağlık Bakanlığı’na göre 33 haftalık hamileymişim! Büyükçekmece’de bir hastaneye gitmiştim, orada yanlış bir veri girmişler ve iki haftadır 45 kiloluk ben ve Sağlık Ocağı karnım burnumda hamile olmadığımı anlatıyoruz.

Bugün kan istediler inandırmak için… Sağlık Bakanlığı, Sağlık Ocağı’nın sıkıştırıyormuş neden bu hamile kadının kontrollerini yapmadın diye… Kaç haftadır uğraşıyoruz. İşin kritik kısmı, birkaç hafta sonra devlete göre doğrurursam ‘nerede bebek?’ diye soruşturma açılırmış… Bebek cinayetinden. Hale bak!”

Karolin Fişekçi devlete göre 33 haftalık hamile!Karolin Fişekçi devlete göre 33 haftalık hamile!
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