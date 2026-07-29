Bakanlık o çocuk kostümünü acil toplatma kararı aldı: Zehir saçıyor

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını riske attığı belirlenen bir kostüm hakkında önemli bir karar aldı. Bakanlık tarafından yapılan piyasa denetimleri sonucunda güvenlik testlerinden geçemediği tespit edilen çocuk kostümünün Türkiye genelinde satışının durdurulmasına ve piyasadaki ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

GÜVENLİK TESTLERİNDEN GEÇEMEDİ

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen denetimlerde, "Jinafire Long Çocuk Kostümü" isimli ürün laboratuvar incelemesine alındı.

Yapılan analizlerde kostümün kimyasal güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve yürürlükteki mevzuata aykırı kimyasal maddeler içerdiği belirlendi. Bunun üzerine ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, satışta bulunan tüm ürünlerin toplatılması yönünde karar alındı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, denetimler kapsamında söz konusu ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediğinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığımızın faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 'Jinafire Long Çocuk Kostümü' adlı ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediği tespit edilmiştir. Üründe yapılan analizlerde mevzuata aykırı kimyasal maddeler bulunduğunun belirlenmesi üzerine; ürünün piyasaya arzı yasaklanmış, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, başta çocuklarımız olmak üzere tüm tüketicilerimizin güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade etmiyoruz. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz ürün bildirimlerine ve alınan tedbirlere GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) üzerinden ulaşabilmektedir.”

Bakanlık ayrıca, özellikle çocukların sağlığını tehlikeye atabilecek güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına izin verilmeyeceğini ifade etti. Yetkililer, vatandaşların güvensiz olduğu tespit edilen ürünler ve bu ürünlere ilişkin alınan tedbirlere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabileceğini hatırlattı.