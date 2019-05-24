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Bakanlıktan çok önemli UFO açıklaması

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İLGİNÇ HABERLER  | 24.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

Pentagon, UFO'lar üzerinde yıllardır araştırma yaptığını ilk kez açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü anlattı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christopher Sherwood, basın mensuplarına UFO'lar ve uzaylılarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Sherwood yapmış olduğu açıklamalarda Gelişmiş Uzay Tehdidi Tespit Programı isimli proje kapsamında, uzun yıllardır UFO'lar üzerinde araştırma yapıldığını belirtti.

ABD’NİN UFO BELGELERİ YAYINLANDI

ABD’NİN UFO BELGELERİ YAYINLANDI
ABD’nin 38 gizli projesinin üzerindeki gizem geçtiğimiz dönemde kalkmış, ABD Defense Intelligence Agency’ye ait (Savunma İstihbarat Servisi) belgeler yayınlanmıştı.
Yayınlanan belgeler arasında UFO belgeleri de yer aldı. Söz konusu belgelerde ABD’nin lazer silahı, görünmezlik gibi projeler kapsamında milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı.
Aynı belgelere göre, ABD’deki kurumlar UFO araştırmaları kapsamında 22 milyon dolar (Yaklaşık 120 milyon TL) harcadı. Geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığının 2007-2012 yılları arasında bir UFO tanımlama programını fonladığı belirlenmişti.

UFO KARELERİNİN GİZEMİ ONLARCA YILDIR ÇÖZÜLEMİYOR

UFO KARELERİNİN GİZEMİ ONLARCA YILDIR ÇÖZÜLEMİYOR
Onlarca yıldır tartışma konusu olan ve UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil.
Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), geçtiğimiz aylarda 1950 ve 60'lı yıllarda ABD'de tavan yapan UFO gözlemlerinin arkasında "gizli uçak denemelerinin" yer aldığını belirtmişti.
CIA'den yapılan bu açıklamaya rağmen aralarında 1957 yılında Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde görev yapan bir pilotun çektiği karenin de bulunduğu UFO fotoğrafları hala tartışmaların merkezinde yer alıyor.
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