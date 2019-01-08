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Bakanlıktan hileli kıyma iddiasına cevap: Gıda boyasına rastlamadık

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.01.2019 10:23 | Son Güncelleme

Sosyal medyada bir vatandaşın yayınladığı kıyma testi videosu üzerine bakanlık harekete geçti ve konuyla ilgili inceleme başlattı. Sonuçlar ise...

Sosyal medyada bir vatandaşın yayınladığı kıyma testi videosu üzerine bakanlık harekete geçti ve konuyla ilgili inceleme başlattı. Sonuçlar ise...

Bakanlıktan hileli kıyma iddiasına cevap: Gıda boyasına rastlamadık

Sosyal medyada bir vatandaşın yayınladığı kıyma testi videosu üzerine bakanlık harekete geçti ve konuyla ilgili inceleme başlattı. Sonuçlar ise...

'Hileli kıyma' iddialarına yanıt geldi

'Hileli kıyma' iddialarına yanıt geldi
Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "hileli kıyma" iddiaları üzerine haberlere konu edilen satış noktalarındaki ürünlerde inceleme başlattığını bildirildi.

Haberlere konu edilen satış noktalarında bahsi geçen ürün grubu ile ilgili numune alma işleminin gerçekleştirildiğinin ifade edildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Haberlere konu edilen satış noktalarında bahsi geçen ürün grubu ile ilgili numune alma işleminin gerçekleştirildiğinin ifade edildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Rutin olarak yapılmakta olan gıda kontrol ve denetim çalışmalarına ek olarak toplanan numuneler, Bakanlığımız laboratuvarlarında analiz için işleme alınmıştır. İlk analiz sonucuna göre, 'kıymada boya kullanıldığı' bulgusuna rastlanılmamıştır. Ayrıca 9 ilde kıyma ve kuşbaşı üretimi yapan 10 et parçalama tesisinden ve Türkiye genelinde 33 ildeki satış noktalarından numune alınmış olup analiz için laboratuvarlara gönderilmiştir. Çıkacak olan detaylı laboratuvar analiz sonuçları da kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır."

Titizlikle çalışıldı

Titizlikle çalışıldı
Açıklamada, laboratuvar analizlerinde, kıymada yağ oranı, cinsiyet tayini, boya, protein oranı gibi detayların incelendiği aktarılarak, halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her türlü bilgi, belge ve iddianın Tarım ve Orman Bakanlığınca hassasiyetle ve titizlikle dikkate alındığının altı çizildi.

Şüpheli durumlarda Alo 174

Şüpheli durumlarda Alo 174
Bakanlık tarafından yürütülen rutin gıda kontrol ve denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması için vatandaşların da sürece dahil olmasının son derece önemli olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Tüketicilerimizin alışveriş yaparken, satın aldıkları ürünlerin ambalaj bütünlüğünün bozulmamış olmasına, etiket üzerindeki son tüketim tarihine, işletme onay numarasına, ürünün etikette belirtilen muhafaza şartlarını taşıyıp taşımadıkları gibi kriterlere dikkat etmeleri gerekmektedir. Şüpheli bir durumda Alo 174 gıda hattına veya en yakın il/ilçe müdürlüklerimize bildirmeleri, ihbarda bulunmaları hassasiyetle rica olunur." değerlendirmesinde bulunuldu.
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Anahtar Kelimeler:
hileli kıyma gıda boyalı kıyma

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TARIM BAKANLIGININ İSME DEGİSSIN UYUMA BAKANLIGI OLSUN BENCE!!!!
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