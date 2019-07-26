Bakanlıktan mahalle bekçilerinin uygulamaları hakkında açıklama

Çarşı ve Mahalle Bekçileri geceleri yaya devriye göreviyle suçun önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin sağlanması için etkin bir şekilde görev yapıyor. 2016 yılı Haziran ayı itibariyle İstanbul, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin ve Hakkari olmak üzere 6 ilde yeni çarşı ve mahalle bekçilerinin alımına başlanmıştı. Geçen yılın ikinci yarısında 20 ilde, bu yıl ise ülke genelinde çarşı ve mahalle bekçiliği sistemi yaygınlaştırıldı.

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNİN SAYISI 30 BİNE ÇIKARILACAK



Halen ülke genelinde 21 bin 349 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor. Bu sayı 8 bin alımı devam eden çarşı ve mahalle bekçisi ile 30 bine çıkarılacak.

Çarşı ve Mahalle Bekçileriyle Sokaklar Artık Daha Huzurluhttps://t.co/pljbvBB1L2 pic.twitter.com/YoUXIYhyQi — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 26, 2019

BEKÇİLER TARAFINDAN 11 MİLYON 703 BİN 894 KİŞİ SORGULANDI



2018 yılı Eylül ayından bugüne kadar gecen surede çarsı ve mahalle bekçilerinin çalışmalarıyla; 11 milyon 703 bin 894 şahıs sorgulandı. 27 bin 921 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Bin 372 hırsızlık olayına müdahale edilirken, 870 kayıp şahıs da bulundu. 313 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi, 12 bin 648 aranan şahıs yakalandı.

Geçen yılın ilk 6 ayı ile bu yılın ilk 6 ayında ülke genelindeki asayiş olayları değerlendirildiğinde; mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 10’luk düşüş, olayların aydınlatma oranlarında ise yüzde 3.3’luk artış sağlandığı görüldü. Özellikle aynı dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir’de evden hırsızlık olaylarında günlük ortalama olay sayısındaki düşüş ise yüzde 16’yı buldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, çarşı ve mahalle bekçileri için “Huzurlu Sokaklar, Güvenli Türkiye” sloganıyla tanıtım videosu hazırladı.

Kaynak: İHA

