SPOR

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.07.2018 08:35 | Son Güncelleme

Trabzonspor, İspanyol ekibi Malaga ile anlaşmasına rağmen Bakary Kone transferinden vazgeçti. Bakary Kone'nin ''Türkiye’de oynamam için ancak çok iyi para kazanmalıyım" sözleri Trabzonspor'u masadan kaldırdı.

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

Trabzonspor'un Bakary Kone ile yaptığı görüşme olay oldu. Malaga’nın Trabzonspor’un şartlarını kabul ettiği ortamda Kone, Malaga’dan geçen sezon kazandığı 370 bin Euro’nun neredeyse 3 katını istedi.

Trabzonspor yönetimi 700 bin Euro’ya kadar çıkarken Bakary Kone’nin, “Türkiye’de oynamam için ancak çok iyi para kazanmalıyım” sözleri transferden vazgeçirdi.

BAKARY KONE

ROTA HOSSEINI'YE DÖNDÜ
Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer’in Bakary Kone transferinden vazgeçip Majid Hosseini’de karar kılmasının nedeni sadece stoperde değil ön libero ve sağ bekte de oynayabilmesi oldu.

Özellikle yerden oyunda çok üst düzeyde olan 22 yaşındaki Hosseini'nin yetersiz fiziğine rağmen hava toplarında etkili olması dikkat çekti. (Fotospor)


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Trabzonspor'un Amrabat'ı kiralamak istediği iddia edildi!Trabzonspor'un Amrabat'ı kiralamak istediği iddia edildi!
Trabzonspor'da Burak Yılmaz idmanda sakatlandı!Trabzonspor'da Burak Yılmaz idmanda sakatlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bakary kone Trabzonspor malaga

En Çok Okunan Haberler

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Trabzonspor'un Amrabat'ı kiralamak istediği iddia edildi!

Trabzonspor'un Amrabat'ı kiralamak istediği iddia edildi!

Ali Koç Dünya Kupası finalini izlemeye gidecek!

Ali Koç Dünya Kupası finalini izlemeye gidecek!

Fulham'dan Fabri için Beşiktaş'a 3.5 milyon euro teklif etti!

Fulham'dan Fabri için Beşiktaş'a 3.5 milyon euro teklif etti!

Galatasaray Henry Onyekuru'yu 1 yıl kiraladığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray Henry Onyekuru'yu 1 yıl kiraladığını KAP'a bildirdi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

Trabzonspor'un Amrabat'ı kiralamak istediği iddia edildi!

Trabzonspor'un Amrabat'ı kiralamak istediği iddia edildi!

Trabzonspor'da Burak Yılmaz idmanda sakatlandı!

Trabzonspor'da Burak Yılmaz idmanda sakatlandı!

Trabzonspor Slovenya'da yeni sezon hazırlıkları sürdürüyor

Trabzonspor Slovenya'da yeni sezon hazırlıkları sürdürüyor

Ünal Karaman: Sakatlığa tahammülümüz yok

Ünal Karaman: Sakatlığa tahammülümüz yok

Trabzonspor Ünal Karaman'dan 'garanti oyun' uyarısı

Trabzonspor Ünal Karaman'dan 'garanti oyun' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.