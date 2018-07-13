''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

Trabzonspor'un Bakary Kone ile yaptığı görüşme olay oldu. Malaga’nın Trabzonspor’un şartlarını kabul ettiği ortamda Kone, Malaga’dan geçen sezon kazandığı 370 bin Euro’nun neredeyse 3 katını istedi.
Trabzonspor yönetimi 700 bin Euro’ya kadar çıkarken Bakary Kone’nin, “Türkiye’de oynamam için ancak çok iyi para kazanmalıyım” sözleri transferden vazgeçirdi.
ROTA HOSSEINI'YE DÖNDÜ
Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer’in Bakary Kone transferinden vazgeçip Majid Hosseini’de karar kılmasının nedeni sadece stoperde değil ön libero ve sağ bekte de oynayabilmesi oldu.
Özellikle yerden oyunda çok üst düzeyde olan 22 yaşındaki Hosseini'nin yetersiz fiziğine rağmen hava toplarında etkili olması dikkat çekti. (Fotospor)
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