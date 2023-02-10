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Bakasetas, imzalı formasını depremzedeler için açık artırmaya çıkaracak

10.02.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor’un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas, 'Bir Yunan yapımı Bakasetas’ sözleriyle sosyal medyada fenomen olan taraftara hediye ettiği ve depremzedeler yararına açık artırmaya çıkardığı formayı satın aldı. Futbolcu, imzalı formasını yeniden açık artırmaya çıkarıp gelirini depremzedelere bağışlayacak.

Bakasetas, imzalı formasını depremzedeler için açık artırmaya çıkaracak
Anastasios Bakasetas

Anastasios Bakasetas

YUN Yunanistan
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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‘Bir Yunan yapımı Bakasetas’ sözleriyle sosyal medyada fenomen olan taraftar Erdal Şahin, hayranı olduğu futbolcudan hediye aldığı imzalı formayı, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde mağrur olan afetzedeler yararına açık artırmaya çıkardı. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Şahin’in çağrısı üzerine Bakasetas taraftarla iletişime geçerek formayı satın alacağını ve gelirini depremzedelere bağışlayacağını bildirdi. Bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu, ilerleyen günlerde Erdal Şahin ile yeniden bir araya gelerek imzalı formasını kendisinden alıp depremzedeler yararına açık artırmaya sunacak.

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"HEPİMİZ KARDEŞİZ"

Bakasetas’ın menajeri aracılığıyla kendine ulaştığını söyleyen Erdal Şahin, “Asgari ücretle çalışan birisi olarak depremzedelere destek olma imkanlarım kısıtlı. O nedenle manevi değeri çok büyük olan formayı açık artırmaya çıkardım. Çok fazla talep oldu ama Bakasetas formayı satın alıp kendisi açık artırmaya çıkaracağını söyleyince çok mutlu oldum. Daveti üzerine buluşup formayı kendisine teslim edeceğim ve gelirini depremzede ailelerine göndereceğim. Rakam konuşmadık, önemi de yok, yeter ki çorbada tuzumuz bulunsun. Kendisi de depremzedeler için yeniden açık artırmaya çıkarıp gelirini gönderecekmiş. Kendisine Trabzonspor’a katkılarından dolayı sevgi duyuyordum, insanlığı ise çok başka. Çok farklı bir insan. Ben Türk’üm o Yunan ama hepimiz kardeşiz. Bunu en zor zamanımızda destek olarak yeniden gösterdi ” dedi.

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