SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Bakasetas, kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı

Bakasetas, kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 12.08.2020 12:13 | Son Güncelleme

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansıyla öne çıkan Aytemiz Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, lig ve kupada attığı 14 golle kariyerinin en verimli sezonunu yaşadı.

Bakasetas, kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı

Aytemiz Alanyaspor'un Yunanistan'ın AEK takımından transfer ettiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla takımına başarıyı getiren en önemli isimlerden biri oldu.

Süper Lig'de 34 maçta 2 bin 841 dakika sahada kalan Bakasetas, 10 gol attı. Takımının gol yollarındaki etkili isimlerinden biri olan Bakasetas, Türkiye Kupası'nda ise 9 maçta 4 gol kaydetti.

Gösterdiği performansıyla transfer sezonunun gözde oyuncuları arasına giren Bakasetas'ın ismi yurt içi ve yurt dışından birçok kulüple anılıyor. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu daha önce kariyerinin en formda günlerini yaşayan Bakasetas için "Sözleşmesinde 5 milyon avro serbest kalma maddesi var. Türkiye'deki kulüplerin alabileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONUNU YAŞADI

Kariyerinde Yunan ekibi Panionios'ta 36 maçta 12 gol kaydetme başarısını gösteren Bakesetas, Akdeniz temsilcisinde bu sezon attığı 14 golle kariyerinin en verimli sezonunu yaşadı. Bakasetas'ın Süper Lig'de gol attığı 9 maçta ise Alanyaspor mağlubiyet yaşamazken, bir beraberlik ile 8 galibiyet elde etti.

Bakasetas'ın gol attığı maçlardaki skor tablosu ise şöyle oluştu:

Hafta Karşılaşma Skor Bakasetas'ın golü Alınan puan

2 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa 4-1 1 3

8 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor 5-2 1 3

13 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü 5-0 2 3

18 Aytemiz Alanyaspor-HES Kablo Kayserispor 5-1 1 3

20 Aytemiz Alanyaspor-BTCTurk Yeni Malatyaspor 2-1 1 3

28 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor 2-2 1 1

30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor 1-4 1 3

31 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray 4-1 1 3

34 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor 2-3 1 3

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Erol Bulut'tan ayrılık açıklamasıErol Bulut'tan ayrılık açıklaması
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Altın yeniden yükselişe geçti!

Altın yeniden yükselişe geçti!

İşte Ronaldo'nun yeni adresi

İşte Ronaldo'nun yeni adresi

Galatasaray, yeni transferini açıkladı

Galatasaray, yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe'de forvet harekatı

Fenerbahçe'de forvet harekatı

Kart verirsen yumruk atarım dedi... Hastanelik etti!

Kart verirsen yumruk atarım dedi... Hastanelik etti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Alanyaspor, Erol Bulut'a veda etti

Alanyaspor, Erol Bulut'a veda etti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakasetas, kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı

En golcü sezonunu yaşadı

Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik patronu Çağdaş Atan oldu

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Aytemiz Alanyaspor'dan Erol Bulut açıklaması

Alanyaspor, Erol Bulut'a veda etti

Erol Bulut, Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Erol Bulut'tan ayrılık açıklaması

Alanyaspor Ceyhun Gülselam 2 yıllık sözleşme imzaladı

Alanyaspor'da iç transfer

Josef Sural davasında sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

Josef Sural davasında hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.