Bakıcısı tarafından yaklaşık 18 milyon dolandırıldı: "Kara dul" güneşlenirken yakalandı!

62 yaşındaki “Kara Dul” lakaplı Pamela Gwinnett, bakıcılığını yaptığı yaşlı kadın Joan Green’in yaklaşık 300 bin sterlinini (yaklaşık 18 milyon) dolandırarak Tenerife’ye kaçtı. Aranan kadın, adada lüks çatı katında, güneşlenirken ve barlarda görüntülendi.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’de yaşlı bir kadını dolandırarak yaklaşık 300 bin sterlin aldığı iddia edilen bakıcının, ülkeden kaçıp İspanya’nın Tenerife adasında lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. “Kara Dul” lakabıyla anılan 62 yaşındaki Pamela Gwinnett’in yıllardır gözlerden uzak şekilde adada yaşadığı öne sürüldü.

İddiaya göre Gwinnett, emekli muhasebeci Joan Green’in bakıcılığını üstlendikten sonra yaşlı kadının parasını sistemli şekilde kendi hesabına aktardı. Mahkeme kayıtlarına göre sanık, bu parayla lüks harcamalar yaptı.

YAŞLI KADININ PARASIYLA LÜKS HAYAT

İngiltere’de görülen davada, Gwinnett’in yaşlı kadından aldığı paralarla otomobil satın aldığı, pahalı restoranlarda yemek yediği, tasarım kıyafetler aldığı ve estetik işlemler yaptırdığı belirtildi.

Yetkililer, sanığın yaşlı kadının maddi durumunu kontrol altına alarak ailesiyle arasını açtığını ve uzun süre boyunca parasını kullandığını ifade etti.

MAHKEME HAPİS CEZASI VERDİ

Dava Preston Crown Court’ta görüldü. Mahkeme, Gwinnett’i “görevi kötüye kullanarak dolandırıcılık” ve “hırsızlık” suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığın duruşma öncesinde ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı.

Mahkeme hakimi Michael Maher, sanığın yakalanması için kamuoyundan ve basından destek istedi.

TENERİFE’DE ORTAYA ÇIKTI

İddialara göre Gwinnett şu anda Tenerife’de bir çatı katı dairede yaşıyor. Yerel halk, kadının sık sık sahilde güneşlendiğini ve barlara gittiğini söyledi.

Bazı tatilciler ise sanığın kiraya verdiği bir dairenin gecelik yaklaşık 112 sterline rezervasyon sitelerinde listelendiğini belirtti.

AİLE TEPKİLİ

Dolandırıldığı öne sürülen yaşlı kadının yakınları, sanığın bir an önce yakalanıp İngiltere’ye iade edilmesini istiyor. Aile üyeleri, yaşlı kadının son yıllarında psikolojik baskı gördüğünü ve ailesinden uzaklaştırıldığını öne sürdü.

