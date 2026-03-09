Uzay virüsünden korktular! "Radyasyon bakterileri değiştirebilir"

NASA, astronotların Mars’tan Dünya’ya olası yabancı hastalıklar taşıma riskine karşı önlem alıyor. Kurumun baş sağlık yetkilisi Dr. JD Polk, SpaceX gibi özel şirketlerin bu konuda aynı titizliği gösterip göstermeyeceğinden endişeli olduğunu açıkladı.

Dr. Polk, Daily Star’a verdiği özel röportajda, “Uzaydan getirilen toprak ve örnekleri tıpkı antraks gibi en üst güvenlik önlemleriyle işliyoruz. Astronotlar da görev sonrası karantinaya alınıyor” dedi. Astronotların mikrogravitasyon ve radyasyon nedeniyle bağırsaklarındaki bakteri ve virüslerin değişebileceğini belirten Polk, bu süreçte detaylı testler yapıldığını vurguladı.

"PANDEMİYE YOL AÇMAK İSTEMEZLER"

NASA, olası bir Mars kaynaklı pandemi riskinin düşük olduğunu söylese de, kurumun amacı olası bir hastalığın Dünya’ya yayılmasını önlemek. Dr. Polk, “NASA, bu riski taşıyacak ve bir pandemiye yol açacak kurum olmak istemez” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Polk, özel uzay şirketlerinin aynı titizlikle hareket edip etmeyeceği konusunda endişeli. Elon Musk’ın liderliğindeki SpaceX’in Mars’a insan göndermeyi planladığını hatırlatan Polk, “Ticari uçuşlar başladığında aynı dikkat gösterilecek mi, bilmiyoruz. Düzenleyici çevre hızla gelişmeli” dedi.