Bakım yaptırayım derken kombinizden olmayın: Bu tuzağa dikkat!

Sivas’ta sonbahar ile birlikte gece saatlerinde hava sıcaklığı düşmeye başladı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte ikametlerde kombiler çalıştırmaya başladı. Kış öncesi kombi bakımının hayati önem taşıdığını ifade eden uzmanlar, bakımın ustalar tarafından yapılmasının önemine dikkat çekti.

Sivas'ta yaşayan kombi ustası Şafak Şimşek, "Kombi bakımını mutlaka tecrübeli ve uzman ustaların yapması gerekir. İnternetten çok düşük fiyatlarla bakım teklif eden kişilere karşı dikkatli olunmalıdır. Hiç yaptırmamak, işin ehli olmayan kişilere yaptırmaktan daha iyidir. Kombi bakımını her yıl uzman ustalara yaptırırsanız cihazınızın ömrü uzar" dedi.

"GÜVENDİKLERİ USTALARI TERCİH ETMELERİ ÖNEMLİDİR"

Ucuz bakım fiyatlarına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Şimşek, "Gerçek kombi bakımı sadece kapağını açıp silmek değildir. Bakım sırasında cihazın fanı, pompası ve içindeki tüm parçalar tek tek kontrol edilir. İnternetten 200-300 liraya bakım yapacaklarını söyleyen kişiler, eve geldiklerinde yüksek maliyetler çıkarabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın tanıdıkları ve güvendikleri ustaları tercih etmeleri önemlidir. Aksi halde düşük maliyetle bakım yaptırmak isterken kombi kullanılamaz hale gelebilir ve yeni kombi almak zorunda kalınabilir. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kombi bakım sezonu da başladı. Özellikle Sivas ve İç Anadolu gibi soğuk bölgelerde kombiler kullanılmaya başlanacağı için bakımın bu dönemde yaptırılması önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.