iPhone 18 Pro'nun DXOMARK puanı belli oldu: İşte sonuçlar

Apple’ın iPhone 18 Pro ile kamera tarafında yaptığı önemli yeniliklerden biri, altı hareketli bıçaktan oluşan fiziksel değişken diyafram sistemi olmuştu. Apple'ın bu yılın Pro iPhone'larına eklediği bu özellik sonrası, yeni iPhone'ların DXOMARK'tan alacağı puan merak edilmeye başlanmıştı. Nitekim DXOMARK, iPhone 18 Pro'nun kamera testlerini sonunda gerçekleştirdi ve böylece iPhone 18 Pro'nun DXOMARK puanı belli oldu.

İŞTE IPHONE 18 PRO'NUN DXOMARK PUANI

DXOMARK tarafından gerçekleştirilen kamera testleri sonucunda iPhone 18 Pro, 172 puan elde etti. Bu skor, cihazı hem genel kamera sıralamasında hem de 800 doların üzerindeki ultra premium telefonlar kategorisinde ikinci sıraya taşıdı.

Listenin zirvesinde ise 175 puanla Huawei Pura 80 Ultra bulunuyor. Huawei’nin modeli, liderliğini korurken iPhone 18 Pro’nun üç puan önünde yer aldı.

IPHONE 17 PRO’YA GÖRE DÖRT PUANLIK ARTIŞ

iPhone 18 Pro, geçen yılın modeli iPhone 17 Pro’ya kıyasla kamera performansında dört puanlık gelişim gösterdi. iPhone 17 Pro, DXOMARK testlerinden 168 puan almış ve yeni modellerin gelişiyle birlikte genel sıralamada beşinci basamağa gerilemiş durumda.

Apple’ın yeni amiral gemisi özellikle video performansıyla öne çıkıyor. Cihazın aldığı 176 video puanı, DXOMARK tarafından şimdiye kadar listelenen telefonlar arasındaki en yüksek video skoru olarak dikkat çekiyor.

Düşük ışık performansında da iPhone 18 Pro oldukça güçlü bir sonuç ortaya koyuyor. Telefon bu kategoride 150 puan alarak listenin en yüksek skoruna ulaşıyor.

Portre çekimlerinde cihazın skoru 157 olurken Huawei Pura 80 Ultra aynı alanda 169 puana ulaşıyor. Zoom kategorisinde ise iPhone 18 Pro 138 puan alıyor. Bu alandaki liderlik, 161 puanla Vivo X300 Ultra’ya ait.

DEĞİŞKEN DİYAFRAM NE KADAR BAŞARILI?

DXOMARK’ın değerlendirmesine göre iPhone 18 Pro, düşük ışıklı ortamlarda yüksek ayrıntı seviyesi, doğru pozlama ve iyi kontrol edilen görüntü gürültüsü sunuyor. Normal ışık koşullarında ise doğal kontrast ve geniş dinamik aralık öne çıkıyor.

iPhone 18 Pro aynı zamanda değişken diyaframa sahip ilk iPhone modeli olma özelliğini taşıyor. Ana kamera diyaframı f/1.48 ile f/4.0 arasında değiştirilebiliyor.

DXOMARK, özellikle grup fotoğraflarında diyaframın kısılması sayesinde daha fazla kişinin net tutulabildiğini belirtiyor. Sistem aynı zamanda kullanıcıların diyafram üzerinde manuel kontrol sağlamasına da olanak tanıyor.

Değişken diyafram teknolojisi akıllı telefon dünyası için tamamen yeni değil. Huawei Pura 80 Ultra da ana kamerasında benzer bir sistemi kullanıyor.

VİDEO PERFORMANSI ÖNE ÇIKIYOR

DXOMARK testlerinde iPhone 18 Pro’nun video sabitleme performansı da olumlu değerlendirildi. Telefon, kullanıcı hareket halindeyken hatta koşarken kayıt yapıldığında bile akıcı ve doğal görünen görüntüler üretebiliyor.

60 fps video kaydı kullanıldığında hareketlerin daha doğal ve pürüzsüz göründüğü de belirtiliyor.

Bununla birlikte iPhone 18 Pro’nun kamera sisteminin bazı zayıf yönleri bulunuyor. DXOMARK’a göre bazı çekimlerde hafif renk sapmaları ve beyaz dengesi değişimleri görülebiliyor. Uzun mesafeli zoom performansı bazı rakip amiral gemilerinin gerisinde kalırken belirli ışık koşullarında lens parlamaları ortaya çıkabiliyor.

Ayrıca fotoğraf ve video çekimi sırasında ekrandaki ön izleme ile kaydedilen görüntünün parlaklığı arasında zaman zaman farklılık oluşabildiği ifade ediliyor.

ÜÇ ADET 48 MP KAMERA

iPhone 18 Pro’nun arka tarafında üçlü kamera sistemi bulunuyor. Apple, ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve telefoto kameranın tamamında 48 megapiksel çözünürlüklü sensörler kullanıyor.

DXOMARK şu anda iPhone 18 Pro için kamera puanlarını ve kısa artı-eksi değerlendirmesini yayımlamış durumda. Cihazın ayrıntılı kamera incelemesinin ise henüz yayımlanmadığı belirtiliyor

Kaynak: GizmoChina