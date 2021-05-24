Bakın hangi programa katılmış! | İrem Derici kimdir? İrem Derici kaç yaşında ve nereli?

Özel yaşamında yaşadığı ilişkilerle de sık sık gündeme gelen İrem Derici, aşk hayatı hakkında da oldukça dobra. Birçok röportajında çok çapkın olduğunu ifade eden Derici, birkaç kez reddedildiğini de ifade etti. Sesi ve görünüşüyle birçok insanın dikkatini çeken Derici hakkındaki tüm detaylar haberimizde…

İREM DERİCİ KİMDİR?

21 Mart 1987 yılında İstanbul’da doğan İrem Derici, reklamcı Hulusi Derici’nin kızıdır. 4 yaşında org çalmaya başlayan Derici’nin anne ve babası 5 yaşındayken boşandı. İlkokula giderken Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda piyano eğitimi almaya başladı.

16 yaşında Beyoğlu’nda kulüplerde “Monopop” isimli grubu ile sahne aldı. Daha sonra Derici, “O Ses Türkiye” yarışmasına katıldı.

Katıldığı dönemde jüri koltuğunda; Hadise, Murat Boz, Hülya Avşar ve Mustafa Sandal oturuyordu. İrem Derici’nin performansından sonra sadece Hülya Avşar koltuğunu döndürmüştür.

O Ses Türkiye yarışmasında Derici, yarı finale kadar yükselmiştir.

İrem Derici daha sonra 2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı.