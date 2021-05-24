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Bakın hangi programa katılmış! | İrem Derici kimdir? İrem Derici kaç yaşında ve nereli?

24.05.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici, çarpıcı açıklamaları ile gündemde sıklıkla kendine yer bulan sanatçılar arasında bulunuyor. Birçok estetik yaptıran İrem Derici, yaptırdığı estetikler ile ilgili oldukça dürüst davranıyor. Yaptırdığı işlemleri açık açık dile getiren Derici, bu durumdan oldukça memnun.

Bakın hangi programa katılmış! | İrem Derici kimdir? İrem Derici kaç yaşında ve nereli?

Özel yaşamında yaşadığı ilişkilerle de sık sık gündeme gelen İrem Derici, aşk hayatı hakkında da oldukça dobra. Birçok röportajında çok çapkın olduğunu ifade eden Derici, birkaç kez reddedildiğini de ifade etti. Sesi ve görünüşüyle birçok insanın dikkatini çeken Derici hakkındaki tüm detaylar haberimizde…

İREM DERİCİ KİMDİR?

21 Mart 1987 yılında İstanbul’da doğan İrem Derici, reklamcı Hulusi Derici’nin kızıdır. 4 yaşında org çalmaya başlayan Derici’nin anne ve babası 5 yaşındayken boşandı. İlkokula giderken Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda piyano eğitimi almaya başladı.

16 yaşında Beyoğlu’nda kulüplerde “Monopop” isimli grubu ile sahne aldı. Daha sonra Derici, “O Ses Türkiye” yarışmasına katıldı.

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Katıldığı dönemde jüri koltuğunda; Hadise, Murat Boz, Hülya Avşar ve Mustafa Sandal oturuyordu. İrem Derici’nin performansından sonra sadece Hülya Avşar koltuğunu döndürmüştür.

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O Ses Türkiye yarışmasında Derici, yarı finale kadar yükselmiştir.

İrem Derici daha sonra 2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı.

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2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit olarak YouTube'da izlenme başarısı yakaladı.

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Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i GNL Entertainment etiketiyle piyasaya sürdü. Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı, Türkiye'de aralıksız dört hafta bir numarada kaldı.

13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği, 22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla sonlandırdı.

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Derici, 11 Temmuz - 21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı.

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2017'de Mustafa Ceceli'nin “Zincirimi Kırdı Aşk” albümünün çıkış şarkısı "Kıymetlim"de ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" single'ında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü. Aynı sene “Bekâr Bekir” isimli filmin müziği "Sevimli"yi seslendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Hadise Hülya Avşar İrem Derici Murat Boz Mustafa Sandal
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