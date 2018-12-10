Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Kariu'un kendisine mesaj attığını açıklayarak gündem olan ve ardından da bakirelik itirafıyla çok konuşulan Merve Taşkın kiminle birlikte olduğuna dair sorulan sorulara yanıt verdi.

Instagram hesabı üzerinden bakirelik itirafını takipçileriyle paylaşan Merve Taşkın, paylaşımına, "Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim" notunu eklemişti.

"TANINAN BİR OYUNCU"

Takipçisi tarafından gelen bir soru üzerine kiminle birlikte olduğu hakkında açıklama yapan Merve Taşkın, "Bu konuyla alakalı çok fazla detay veremem sadece söyleyebileceğim tanınan bir oyuncu ama sevgilisi varmış ve ben bunu bilmiyordum daha sonrasından öğrendim ve bir daha muhattap olmadım.

Daha fazla konuşup ilişkilerini bozmak istemem açıkçası. Zaten vicdanen kendimi kötü hissediyorum bir de benim yüzümden ayrılmasınlar" ifadelerini kullandı.



