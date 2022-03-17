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Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın'dan Acun Ilıcalı itirafı!

17.03.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme oturan fenomen Merve Taşkın, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Merve Taşkın'ın Acun Ilıcalı itirafı şaşırttı.

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın'dan Acun Ilıcalı itirafı!

''Artık bakire değilim'' sözleriyle şaşırtan fenomen Merve Taşkın, bu defa Acun Ilıcalı itirafıyla dikkatleri üzerine çekti. Takipçileriyle soru cevap etkinliği gerçekleştiren Merve Taşkın, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

AYLIK GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

Bir buçuk yıldır coin piyasasıyla ilgilendiğini açıklayan Merve Taşkın, ''Aylık gelirin ne kadar?'' sorusuna ''Şu anlık 200 bin TL. Ama bu tarz şeyleri merak etmenizi anlayamıyorum'' yanıtını verdi.

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın'dan Acun Ilıcalı itirafı!

Babasını 2 yaşında kaybettiğini söyleyen Merve Taşkın, baba parası yemediğini, her şeyi tek başına kazandığını dile getirdi.

Zengin bir erkekle sevgili olmayı tercih ettiğini söyleyen Merve Taşkın, ''Nasıl beraber gezeceğiz ki? Tatil masraflarını ben mi ödeyeyim'' sözleriyle dikkat çekti.

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın'dan olay Acun Ilıcalı itirafı!

Instagram hesabında paylaştığı iddialı pozlarıyla gündeme gelen Merve Taşkın, Miss Turkey'e katıldığını ancak yalnızca ilk 50'yi görebildiğini itiraf etti.

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın'dan olay Acun Ilıcalı itirafı!

ACUN ILICALI'DAN ONAY ÇIKMADI

Merve Taşkın, bir takipçisinin yönelttiği ''Survivor'a katılmayı hiç düşündün mü?'' sorusuna ise şaşırtan bir yanıt verdi. Taşkın, ''Geçen yıl mıydı hatırlamıyorum. Elemelere katılmıştım. İlk yüz yüze elemeyi geçtim, 1. efor testini geçtim. Sonra Acun'un olduğu diğer yüz yüze elemede elendim'' ifadelerini kullandı.

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın'dan olay Acun Ilıcalı itirafı!

''Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım'' itirafıyla çok konuşulan Merve Taşkın'a, Amsterdam'da bulunan seks müzesinde poz verdiği için müstehcenlik suçundan dava açılmıştı.

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın'dan Acun Ilıcalı itirafı!

Merve Taşkın, ''Sırf seks müzesini ziyaret edip paylaşım yaptım diye hapise girmek istemem'' diyerek paylaşımlarını kaldırmıştı.

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın'dan Acun Ilıcalı itirafı!


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Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın survivor Acun Ilıcalı
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