Altının simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Altın elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Altın, periyodik cetvelde geçiş metalleri grubu içinde yer alır. Saf hâliyle parlak, sarı renk ve yumuşak bir elementtir. Reaktif bir element olan altın, oksijenle temas ettiğinde tepkime vermez ve çoğu asidin içinde çözülmez. Tarihte dünya siyasetini ve ekonomiyi yönlendirmiş bir element olarak öne çıkar. Çok kararlı bir element olan altın Latince’de aurum isminden gelir.
Geçmişten günümüze değerini korumayı başaran altının sembolü Au’dur. Latince’de aurum kelimesinden türetildiği için bu şekilde ifade edilir. Bu kelimenin anlamı ise ışıldayan, parlayan demektir. Altın sahip olduğu özellikler ile öne çıkan bir metaldir. Altın elementi özellikleri:
Au simgesine sahip olan altın, periyodik cetvelin 6. periyodunun 11. grubunda yer alır. Yeri 6. periyot D blok olarak da ifade edilebilir. Atom numarası ise 79’dur. 2836°C kaynama noktasına ve 1064 °C erime noktasına sahiptir.
Doğada nadir bulunan bir element olmasa da altın, oldukça değerli bir metaldir. Çünkü çok yumuşak ve kolay işlenebilir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda doğada kararlı yapıda bulunur ve hava ve sudan etkilenmez. Birçok aside karşı da dirençli olduğu için altın madeni oldukça değerlidir.