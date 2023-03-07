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Altının simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Altın elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

25.02.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadaki en değerli metallerden olan altın, yumuşak yapısı sayesinde kolayca işlenip şekil alabilir. Periyodik tabloda bulunan bu element, çok eski dönemlerden beri insanlar tarafından kullanılmaktadır. Pek çok farklı sektörde kullanılan bir madendir. Bu elementin periyodik tabloda nerede yer aldığı ve simgesinin ne olduğu merak edilmektedir. Peki, altının simgesi ve özellikleri nedir?

Altının simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Altın elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Altın, periyodik cetvelde geçiş metalleri grubu içinde yer alır. Saf hâliyle parlak, sarı renk ve yumuşak bir elementtir. Reaktif bir element olan altın, oksijenle temas ettiğinde tepkime vermez ve çoğu asidin içinde çözülmez. Tarihte dünya siyasetini ve ekonomiyi yönlendirmiş bir element olarak öne çıkar. Çok kararlı bir element olan altın Latince’de aurum isminden gelir.

Altın simgesi nedir?

Geçmişten günümüze değerini korumayı başaran altının sembolü Au’dur. Latince’de aurum kelimesinden türetildiği için bu şekilde ifade edilir. Bu kelimenin anlamı ise ışıldayan, parlayan demektir. Altın sahip olduğu özellikler ile öne çıkan bir metaldir. Altın elementi özellikleri:

  • 19,3 g/cm³ yoğunluğa sahiptir.
  • Metal grubu içindeki en yumuşak elementtir.
  • Gümüş ve bakırdan sonra ısı ve elektriği en iyi ileten metaldir.
  • Hava ve su ile temas ettiğinde çok etkilenmez; bu yüzden kararmaz ve paslanmaz.
  • Doğada saf ve katı halde bulunur.
  • Öncelikli kullanım alanı yatırım ve mücevher sektörüdür.
  • Altın rezervinin üçte ikisi Güney Afrika’dadır.

Altın elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Au simgesine sahip olan altın, periyodik cetvelin 6. periyodunun 11. grubunda yer alır. Yeri 6. periyot D blok olarak da ifade edilebilir. Atom numarası ise 79’dur. 2836°C kaynama noktasına ve 1064 °C erime noktasına sahiptir.

Altın madeni neden değerlidir?

Doğada nadir bulunan bir element olmasa da altın, oldukça değerli bir metaldir. Çünkü çok yumuşak ve kolay işlenebilir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda doğada kararlı yapıda bulunur ve hava ve sudan etkilenmez. Birçok aside karşı da dirençli olduğu için altın madeni oldukça değerlidir.

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