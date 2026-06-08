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Bakkalın hayatını polis memuru müşterisi kurtardı!

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Osmaniye’de nefes borusuna şeker kaçan bakkal, polis memurunun zamanında müdahalesi sayesinde kurtarıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'deki olay, Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bakkal işleten Hüseyin Taşlık, ağzındaki şekerin nefes borusuna kaçması sonucu zor anlar yaşadı.

Nefes almakta güçlük çeken Taşlık’ın durumunu fark eden ve o sırada müşteri olarak iş yerinde bulunan polis memuru, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu.

Bakkalın hayatını polis memuru müşterisi kurtardı! 1

İlk olarak sırtına vurarak şekeri çıkarmaya çalışan polis memuru, sonuç alamayınca Heimlich manevrası uyguladı. Başarılı müdahalenin ardından nefes borusuna kaçan şeker çıkarılırken, Taşlık yeniden rahat nefes almaya başladı.

Bakkalın hayatını polis memuru müşterisi kurtardı! 2

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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