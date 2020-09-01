Bakla Tarifi: Zeytinyağlı ve Yoğurtlu Bakla Nasıl Yapılır?

Baharın gelişi ile sofralarda yerini almaya başlayan bakla yemeği son derece faydalı bir yemek olarak sık sık tercih edilir. İçerisindeki potasyum sayesinde oldukça faydalı bir yiyecek olan bakla; kalp, beyin ve tansiyon için de bulunmaz nimetlerden biridir. Özellikle zeytinyağlı bakla tarifi ile midenizi şenlendirirken aynı zamanda A vitamini alabilir, içine dereotu da ekleyerek magnezyuma doyabilirsiniz.
Baklanın yalnızca zeytinyağlı olarak tercih edildiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bakla aslında ayıklamadan kızartılan, haşlanan ve üzerine sos dökülerek servis edilen ya da diğer lezzet verici malzemelerle birlikte fırınlanan pişirme teknikleriyle de sofralarda yerini alır. Hangisini denerseniz deneyin, baklanın muhteşem lezzetine doyabilir sofralarınıza renk katabilirsiniz.
Adeta bir sağlık deposu olan ve kendine has lezzetiyle hayranlarının gönlünde taht kuran bakla yapımı oldukça basittir. Baklanın yeşil rengini koruması, pişirirken solmaması için minik bir püf noktası vardır. Bakla pişerken un ekleme yardımıyla bu sorunu çözebilirsiniz. Bakla yemeği nasıl pişirilir diye merak ediyorsanız, lezzetini artıran limon suyu ve toz şeker içeren, hiçbir yerde bulamayacağınız aşağıdaki tarifi inceleyebilirsiniz.
Yarım kilo kadar taze bakla
1 tane büyük boy kuru soğan
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1,5 yemek kaşığı un
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağından biraz az ılık su
İsteğe bağlı miktarda dereotu
Bakla yemeğini dereotu ile birlikte yanına bir kase yoğurt koyarak da servis yapabilirsiniz.
Baklanın farklı bir yapılış şekli olan bakla yoğurtlaması tarifi için de haşlama tarzını deneyebilirsiniz. Yoğurtlu bakla tarifi için bakla, iki yumurta, yağ, yoğurt ve mısır ununa ihtiyacınız vardır.
Baklaların uç kısımlarını temizlemeden suda haşlayın. Bu şekilde içlerine su girmesini engelleyebilirsiniz.
Haşladığınız baklaların suyunu süzün ve soğumaya bırakın.
Ayrı bir kapta 2 yumurtayı çırpın. Baklaları çırptığınız yumurtaya ve ardından da mısır ununa bulayın. Kızgın yağda kızartın.
Servis tabağına alarak üzerine yoğurt dökerek servis yapabilirsiniz.
Bakla kızartması tarifi olarak da bilinen yoğurtlu baklanın, üzerine yoğurt dökülmeden ayrı bir kasede sarımsaklı yoğurt ile servis yapıldığı tarzı da bulunur. Uç kısımları kesilmeden kızgın yağda kızartılan baklalar, yağını süzmesi için kağıt havlu üzerine alınır. Soğumasına izin verilmeden hemen sıcağıyla servis edilir ve yoğurt ile birlikte lezzetine lezzet katar.
Kızartılmış baklaları borcam içerisine güzelce dizebilir, soğan, domates, dereotu ve sarımsakla fırında da pişirebilirsiniz.
Bakla yemeği pişirilirken renginin solmaması için limon suyunda en az 15-20 dk bekletilmesi gerekir. Ayrıca yemeği pişirirken içerisine un ilave ederseniz hem rengini hem de diriliğini koruyabilirsiniz.
Son derece lezzetli olan bakla yemeği içerisindeki folik asit, fosfor, potasyum, magnezyum ve lif bakımından zengin bir kaynaktır. Zeytinyağlı bakla yemeği hazırlarken 6-7 yemek kaşığı zeytinyağı kullanılırsa, ana öğünde tüketilebilen sebze yemeği olarak diyet listelerinde yer alabilir. Küçük bir servis tabağı bakla yemeği ortalama 150 gr'dır ve 200 kalori besin değeri vardır.
Yoğurtlu bakla yemeğinin bir porsiyonluk kalori miktarı yaklaşık 140 kaloridir. Böylece diyet listelerinde doyurucu bir lezzet olarak yerini alabilir.
Bakla kızartması ise kızgın yağda hazırlandığı için kalori miktarı artmaktadır. Dolayısıyla kızartılmış bakla yemeğinin bir porsiyonu için kalori miktarı ortalama 350 kalori olduğundan diyet listelerinde tüketilirken dikkatli olunması gerekir.
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