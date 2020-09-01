Bakla Tarifi: Zeytinyağlı ve Yoğurtlu Bakla Nasıl Yapılır?

Baharın gelişi ile sofralarda yerini almaya başlayan bakla yemeği son derece faydalı bir yemek olarak sık sık tercih edilir. İçerisindeki potasyum sayesinde oldukça faydalı bir yiyecek olan bakla; kalp, beyin ve tansiyon için de bulunmaz nimetlerden biridir. Özellikle zeytinyağlı bakla tarifi ile midenizi şenlendirirken aynı zamanda A vitamini alabilir, içine dereotu da ekleyerek magnezyuma doyabilirsiniz.

Baklanın yalnızca zeytinyağlı olarak tercih edildiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bakla aslında ayıklamadan kızartılan, haşlanan ve üzerine sos dökülerek servis edilen ya da diğer lezzet verici malzemelerle birlikte fırınlanan pişirme teknikleriyle de sofralarda yerini alır. Hangisini denerseniz deneyin, baklanın muhteşem lezzetine doyabilir sofralarınıza renk katabilirsiniz.

Adeta bir sağlık deposu olan ve kendine has lezzetiyle hayranlarının gönlünde taht kuran bakla yapımı oldukça basittir. Baklanın yeşil rengini koruması, pişirirken solmaması için minik bir püf noktası vardır. Bakla pişerken un ekleme yardımıyla bu sorunu çözebilirsiniz. Bakla yemeği nasıl pişirilir diye merak ediyorsanız, lezzetini artıran limon suyu ve toz şeker içeren, hiçbir yerde bulamayacağınız aşağıdaki tarifi inceleyebilirsiniz.