Baklavanın en kolay hali: Karadeniz'den koca karı gerdanı tatlısı tarifi

Baklava çeşitlerine yetişmek zor. Çok çeşitli şekillerde yapılabilen ve ülkemizle özdeşleşen baklava türlerinden biri olan koca karı gerdanı tatlısı, görüntüsüyle şaşırtsa da aslında bu görüntü tatlının çok daha çıtır çıtır olmasını ve şerbetini iyi çekmesini sağlıyor. Samsun ya da Rize'ye gidildiğinde mutlaka denenmesi gereken bu tarifi şimdi de evlerimizde yapıyoruz! Tüm ailenizi mest edecek koca karı gerdanı tatlısı için oklavalar hazırlansın...

KOCA KARI GERDANI TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

BAKLAVA HAMURU İÇİN

1 su bardağı ayçiçeği yağı

1 su bardağı yoğurt

1 fincan süt

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı sirke

1 çimdik tuz

1 paket kabartma tozu

Yeteri kadar un

AÇMAK İÇİN

Buğday ya da mısır nişastası

ŞERBETİ İÇİN

4 su bardağı su

4 su bardağı toz şeker

Yarım dilim limon

ÜZERİ İÇİN

1 çay bardağı kadar eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

ARASI İÇİN

1 su bardağı robotta iri çekilmiş fındık (İç Anadolu'da ceviz konuluyor.)

HAZIRLANIŞI

Bir yoğurma kabı içerisine yumurta, yoğurt ve ayçiçeği yağını alın.

Ardından süt, 1 çimdik tuz ve 1 tatlı kaşığı sirkeyi ekleyip karıştırın.

Kabartma tozunu ve unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Yumuşacık kıvamlı bir hamur yapın.

Hazırladığınız hamuru 30 parçaya bölün ve bezeler elde edin. Hamurların üzerini streçle kapatıp dinlendirin.

Hamurlar dinlenirken şerbeti hazırlayın. Bunun için su ve şekeri bir tencereye alıp orta ateşte kaynatın.

Limonu da ekledikten sonra ocağın altını kapatın. Şerbeti soğuması için bekletin.

Hazırladığınız bezeleri nişasta yardımıyla tek tek açın.

Yufkaların üzerine fındık serpin ve oklavaya sarıp iki taraftan ortaya doğru büzün.

Oklavadan çıkarın ve istediğiniz boyutta kesip tepsiye dizin.

Tüm yufkaları bu şekilde hazırlayıp tepsiyi doldurun.

Erittiğiniz tereyağı ve ayçiçeği yağı karışımını hazırladığınız koca karı gerdanı tatlısının üzerine gezdirin.

180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.

Fırından çıkan tatlıyı 5-10 dakika kadar bekletip soğuran şerbetini gezdirin.

Üzerine toz Antep fıstığı ya da Hindistan cevizi serpiştirip, servis edin.



