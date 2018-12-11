Baklavanın lezzet iksiri sade yağ tescillendi! Dünya pazarına açılıyor

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkan Halil Peltek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Urfa sadeyağının en iyi yağlardan biri olduğunu söyledi.

Baklava üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden Gaziantep'teki baklava üreticileri de ürünlerine lezzet katan 'sadeyağ'ı Şanlıurfa'dan temin ediyor. Baklava ile özdeşleşen sadeyağ, lezzeti ve az miktarda üretilmesinden dolayı kilogramı 60 liradan satılıyor.

Daha çok Tek Tek Dağı ve çevresinde yetiştirilen koyunlardan elde edilen süt, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra tereyağına dönüşüyor. Elde edilen yağın kaynatılmasıyla hazırlanan sadeyağ ise yemeklere ve baklavalara lezzet katıyor.

Urfa sadeyağının kalitesini tartışmaya gerek olmadığını ifade eden Peltek, tek sıkıntılarının markalaşma olduğunu ifade etti.

Peltek, esnaf ve iş adamlarının sadeyağın reklamını ve satışını iyi yapması gerektiğini ifade ederek, şunları belirtti:

"Şanlıurfa'daki bu değerlerimizi sağlıklı bir şekilde pazara sunmak için çalışan, bunu markalaştırmak için mücadele eden bir esnaf ve sanayici anlayışına sahip olmamız lazım. Sadeyağımız dünyada kabul görebilecek nitelikte bir ürünümüz. Sadeyağ lezzeti, sağlıklı olması ve fiyatı yönünden dünyadaki en iyi yağlardan biridir. Biz eğer Urfa sadeyağını dünyaya satabilirsek güzel olur. Ancak markalaşma konusunda yetersiziz. Sadeyağın markalaşması ve ambalajlanması konusunda bazı firmalarımız çalışmalar yapıyor. ŞUTSO olarak bu firmalarımıza destek veriyoruz."

Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak Urfa sadeyağını piyasaya sürmek istediklerini dile getiren Peltek, "Tescil edilmesi bunun Şanlıurfa'ya ait olduğunu gösteriyor. Bizim bütün değerlerimize sahip çıkıp, bunları Şanlıurfa adına satmamız lazım. Bundan dolayı tescilin önemi büyük. Diğer ürünlerimizi de tescilleyip, Türkiye ve dünya piyasalarına satmak için gayret edeceğiz" diye konuştu.