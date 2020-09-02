Baklavanın Yeni Rakibi: Çıtır Çıtır Pratik Midye Tatlısı Tarifi

Midye tatlısı, nefis ve çıtır çıtır lezzeti ile son zamanların en çok tercih edilen tatlılarından biridir. Oldukça pratik tarifi ve her evde bulunan, kolayca temin edilebilir malzemeleriyle yapılışı da çok basit olan tatlı, baklavanın yeni rakibi! Midye baklavası olarak da adlandırılan bu enfes tatlıyı, midye tatlısı tarifi yardımıyla kolaylıkla hazırlayabilir, isterseniz kendinize bir tatlı keyfi yaratabilir isterseniz de bayramlar gibi özel günlerde gelecek misafirlerinize servis ederek, onları ikramlarınıza hayran bırakabilirsiniz. Midye tatlısı yapılışı pek çok tatlı çeşidine göre oldukça pratik ve içeriğinde her evde bulunan malzemeler içeren bir tatlıdır. Midye tatlısı tarifi ve yapılışı için ihtiyaç duyacağınız malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Kıyır kıyır midye tatlısı tarifi için malzemeler Bir çay bardağı buğday nişastası

Ana malzemeler

400 gram un

Dövülmüş ya da çekilmiş iki su bardağı miktarınca ceviz içi

Yarım su bardağı hindistan cevizi

Tercihe bağlı olarak bir tatlı kaşığı tarçın

Kaymak

Birer çay bardağı yoğurt ile süt,

Yarım çay bardağı su,

Bir adet yumurta,

Bir çay kaşığı tuz,

Bir yemek kaşığı üzüm sirkesi

Bir paket kabartma tozr

Bir paket vanilya

Şerbeti için:

Dört su bardağı şeker

Dört su bardağı su

İki damla limon suyu Tatlının Üzeri İçin:

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağı Midye Tatlısı Tarifi Diğer pek çok tatlı çeşidi ile kıyaslandığında midye tatlısı tarifi kolay yapımıyla mutfakta size zamandan kazandırır. İşte adım adım midye tatlısı yapılışı: İşe ilk olarak şerbetle başlamanız size zaman kazandırır. Çünkü şerbetle tatlının, zıt sıcaklıklarda olması gereklidir. Şerbet için ayırdığınız şeker, su ve limonu orta derece bir ateşte kaynatın. Şerbet kıvamını aldığında soğumaya bırakarak diğer işlemlerinize geçebilirsiniz. Önce sıvı malzemelerden başlamak kaydıyla; nişasta, tereyağı, ceviz ve un hariç tüm malzemelerinizi yoğuracağınız kaba koyarak karıştırın. Yumurta, sıvı yağ, sirke, soğuk su, toz şeker, tuz kabartma tozu ve tercihinize bağlı olarak vanilyanın ardından unu da yavaş bir biçimde eklemeye başlayın ve yoğurma işlemine geçin. Yumuşak bir kıvama gelen hamurdan yumurta büyüklüğünde yaklaşık 20 parça ayırın. Üzerine nişasta serperek yaklaşık üç saate yakın bir süre boyunca buzdolabında bekletin. Daha sonra bu hamur parçalarını rulo haline getirin. Dilerseniz hamur parçalarına şekil vermek için çay bardağı kullanarak işleri kolaylaştırabilirsiniz.

Hamur parçalarının içerisine ayırdığınız ceviz içlerini, dilerseniz hindistan cevizi ya da tarçınla karıştırarak yerleştirin, üzerlerine birer çay bardağı kaymak ekleyin ve kapatın. Hazırladığınız hamur parçalarını tepsiye düzenli bir biçimde dizin ve tereyağını eriterek dikkatlice üzerlerine sürün. Ardından fırınınızı 200 dereceye yakın bir ısıya ayarlayın ve tepsiyi fırına verin. Tatlının üst kısmı kızarana kadar fırında pişirin. Fırından aldıktan sonra yaklaşık 15 dakika ilk tatlıların ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin ve ardından soğumuş haldeki şerbeti üzerine dökün. Tatlının şerbeti çekebilmesi yaklaşık dört saat sürecek ve ardından şerbetli midye tatlısı tarifiniz servise hazır hale gelecektir. Çıtır Çıtır Midye Tatlısı İçin İpuçları Şerbeti hamurdan önce hazırlamaya başlamanız, daha sonra şerbetin soğuması için bekleyerek zaman kaybetmenizin önüne geçecektir. Şerbeti tatlıya, şerbet soğuk ama tatlı sıcak bir haldeyken dökmeniz gerektiği için siz tatlıyı hazırlarken şerbetin soğumaya yeterince vakti olur. Tatlıya şekil verme aşamasında uç kısımlarını kapatmak biraz zorlayabilir. Eğer böyle bir zorlukla karşılaşırsanız uçlarına fırça ile su sürmeniz işleri sizin için oldukça kolaylaştıracaktır.