YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tatlı Tarifleri

Baklavaya alternatif çıktı: Hem bütçe dostu hem leziz!

Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala baklava tarifleri ve fiyatlarına dair araştırmalar başladı. Artan gıda fiyatlarıyla birlikte geleneksel tatlılara alternatif arayışı hız kazandı. Daha az maliyetle hazırlanan bazı şerbetli tatlılar, hem pratik oluşları hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor. Fındıklı rulo tatlısı da bu lezzetlerden biri.

Son dönemde yükselen gıda fiyatları, özellikle baklava gibi geleneksel tatlıların tüketimini etkilerken, evde daha uygun maliyetle hazırlanabilen alternatif tarifler gündeme gelmeye başladı. Bu alternatiflerden biri olan fındıklı rulo tatlısı, hem lezzeti hem de erişilebilir malzemeleriyle dikkat çekiyor.

DAHA AZ MALİYETLE HAZIRLANIYOR

Fındıklı rulo tatlısı, temel olarak hamur, fındık, şeker ve yağ gibi daha ekonomik malzemelerle hazırlanabiliyor. Baklavaya kıyasla daha az malzeme ve daha kısa hazırlık süresi gerektirmesi, bu tatlıyı bütçe dostu bir seçenek haline getiriyor. Evde kolayca yapılabilmesi de tercih edilme nedenleri arasında yer alıyor.

Hazırlık süresinin kısa olması, özellikle yoğun tempoda çalışan kişiler için avantaj sağlıyor. Kolayca hazırlanan hamurun arasına fındık serilerek rulo şeklinde sarılması ve ardından şerbetle buluşturulmasıyla tatlınız hazır oluyor.

FINDIKLI RULO TATLISI TARİFİ

2 yemek kaşığı tereyağı (oda ısısında)
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı sirke
Yarım su bardağı irmik
1 portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un (yaklaşık 3 su bardağı)

Üzeri için;

1 kase ince çekilmiş fındık

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker
3,5 su bardağı su
4-5 damla limon suyu

Tencereye şeker ve suyu alıp kaynatalım.

Kaynamaya başlayınca limon suyunu damlatıp 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alalım.

Hazırlanan tatlının şerbetini soğumaya bırakalım.

Hamuru için un hariç verilen malzemeleri karıştıralım.

Unu kontrollü ekleyip ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur elde edelim.

Hamuru iki yağlı kağıt arasında açıp kare şeklinde kenarlarını kesip düzeltelim.

Fındığı döküp elimizle hafif bastırarak hamura yayalım.

Önce ortadan ikiye sonra enlemesine kesip ardından ince şeritler keselim.

Şeritleri rulo şeklinde sarıp tepsiye dizelim.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim.

Fırından çıkan tatlıların ilk sıcağı çıkınca soğuyan şerbeti üzerlerine gezdirelim. Tatlı sıcak şerbeti soğuk olmalı.

Şerbetini çekinen tatlıları dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı baklava tatlı bayram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafik cezalarına tepkiler gündemde... Erdoğan'a aktarılacak

Trafik cezalarına tepkiler gündemde... Erdoğan'a aktarılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.