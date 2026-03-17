Baklavaya alternatif çıktı: Hem bütçe dostu hem leziz!

Son dönemde yükselen gıda fiyatları, özellikle baklava gibi geleneksel tatlıların tüketimini etkilerken, evde daha uygun maliyetle hazırlanabilen alternatif tarifler gündeme gelmeye başladı. Bu alternatiflerden biri olan fındıklı rulo tatlısı, hem lezzeti hem de erişilebilir malzemeleriyle dikkat çekiyor.

DAHA AZ MALİYETLE HAZIRLANIYOR

Fındıklı rulo tatlısı, temel olarak hamur, fındık, şeker ve yağ gibi daha ekonomik malzemelerle hazırlanabiliyor. Baklavaya kıyasla daha az malzeme ve daha kısa hazırlık süresi gerektirmesi, bu tatlıyı bütçe dostu bir seçenek haline getiriyor. Evde kolayca yapılabilmesi de tercih edilme nedenleri arasında yer alıyor.

Hazırlık süresinin kısa olması, özellikle yoğun tempoda çalışan kişiler için avantaj sağlıyor. Kolayca hazırlanan hamurun arasına fındık serilerek rulo şeklinde sarılması ve ardından şerbetle buluşturulmasıyla tatlınız hazır oluyor.

FINDIKLI RULO TATLISI TARİFİ

2 yemek kaşığı tereyağı (oda ısısında)

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sirke

Yarım su bardağı irmik

1 portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 3 su bardağı)

Üzeri için;

1 kase ince çekilmiş fındık

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

Tencereye şeker ve suyu alıp kaynatalım.

Kaynamaya başlayınca limon suyunu damlatıp 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alalım.

Hazırlanan tatlının şerbetini soğumaya bırakalım.

Hamuru için un hariç verilen malzemeleri karıştıralım.

Unu kontrollü ekleyip ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur elde edelim.

Hamuru iki yağlı kağıt arasında açıp kare şeklinde kenarlarını kesip düzeltelim.

Fındığı döküp elimizle hafif bastırarak hamura yayalım.

Önce ortadan ikiye sonra enlemesine kesip ardından ince şeritler keselim.

Şeritleri rulo şeklinde sarıp tepsiye dizelim.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim.

Fırından çıkan tatlıların ilk sıcağı çıkınca soğuyan şerbeti üzerlerine gezdirelim. Tatlı sıcak şerbeti soğuk olmalı.

Şerbetini çekinen tatlıları dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!