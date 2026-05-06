Canan Karatay en sağlıklı türk yemeğini açıkladı

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenmeye ilişkin yaptığı değerlendirmelerde geleneksel Türk mutfağına dikkat çekti. İşte Canan Karatay'a göre Türk mutfağının en sağlıklı yemeği.

Gökçen Kökden

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, farklı platformlarda yaptığı açıklamalarda, doğru pişirme yöntemleri tercih edildiğinde bazı geleneksel yemeklerin dengeli bir beslenme içinde yer alabileceğini ifade etti.

Canan Karatay'a göre doğru pişirilme yöntemleri uygulandığında içli köfte, mutfağımızın en sağlıklı yemeklerinin başında geliyor. Karatay, özellikle kızartma yerine haşlama yönteminin tercih edilmesinin daha uygun olacağını belirtti. İçli köftenin içeriğinde yer alan bulgur, et, yağ ve ceviz gibi bileşenlerin bir arada bulunmasının, öğün açısından dengeli bir yapı oluşturabileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Canan Karatay, benzer değerlendirmelerinde çiğ köftenin de geleneksel tarifine sadık kalındığında beslenmede yer alabilecek seçeneklerden biri olduğunu ifade etti. Uzman isim, Anadolu mutfağının doğal ve işlenmemiş içeriklere dayanan yapısının önemine de sık sık vurgu yapıyor.

PİŞİRME YÖNTEMİ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Beslenme uzmanları da bir yemeğin sağlık açısından değerlendirilmesinde yalnızca içeriğin değil, pişirme yönteminin de belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Kızartma gibi yöntemler kalori ve yağ oranını artırırken, haşlama veya fırınlama gibi teknikler daha dengeli sonuçlar ortaya koyabiliyor.

Bu nedenle geleneksel yemeklerin hazırlanış biçimi, besin değerini doğrudan etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

SAĞLIKLI BİR İÇLİ KÖFTE NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler

2 su bardağı ince bulgur
1 çay bardağı irmik
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1,5 su bardağı sıcak su

İç harcı için

250 gram yağsız kıyma
1 adet kuru soğan
1 çay bardağı ince doğranmış ceviz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz

Haşlamak için

Bol su
1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

İnce bulguru ve irmiği geniş bir kaba alın, üzerine sıcak suyu ekleyip üzerini kapatın ve şişmesi için dinlendirin. Bulgur yumuşadıktan sonra içine yumurta, un, tuz ve baharatları ekleyin. Zeytinyağını da ilave ederek yoğurmaya başlayın. Hamur, ele yapışmayan ve kolay şekil alabilen bir kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin.

İç harcı hazırlamak için zeytinyağını tavaya alın, ince doğranmış soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Kıymayı ilave edip suyunu çekene kadar pişirin. Tuz ve baharatları ekleyin, son olarak cevizi ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Harcı soğumaya bırakın.

Dinlenen bulgur hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avuç içinde açarak ince bir tabaka haline getirin. Ortasına hazırladığınız iç harçtan koyup kapatın ve klasik içli köfte şeklini verin.

Geniş bir tencerede suyu kaynatın ve tuz ekleyin. Hazırladığınız köfteleri kaynar suya dikkatlice bırakın. Köfteler suyun üzerine çıkana kadar yaklaşık 6-8 dakika haşlayın. Pişen köfteleri kevgirle alarak servis tabağına çıkarın.

Haşlama yöntemiyle hazırlanan içli köfte, kızartmaya göre daha hafif ve dengeli bir seçenek sunar. İsteğe göre yanında yoğurt ile servis edilebilir.

