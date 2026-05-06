YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Türkiye’nin konuştuğu mantı! Pişirme şekli şaşırtıyor

Ocak ateşinde tepside kızartıldıktan sonra üzerine tavuk suyu eklenerek pişirilen Devrekani mantısı, bulgurlu başta olmak üzere patatesli ve kıymalı olarak yapılıp yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Türkiye’nin konuştuğu mantı! Pişirme şekli şaşırtıyor
Gökçen Kökden

Tepside kızartıldıktan sonra üzerine tavuk suyu eklenerek pişirilen Devrekani mantısı, bulgurlu başta olmak üzere patatesli ve kıymalı olarak yapılıyor. Genelde evlerde yapılan mantı, Devrekani Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri tarafından da hazırlanarak kargo ile Türkiye'nin farklı kentlerine gönderiliyor.

Türkiye’nin konuştuğu mantı! Pişirme şekli şaşırtıyor 1

Devrekani Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Neslihan Açar, 2022 yılında 13 kadın olarak bir araya gelerek kooperatifi kurduklarını söyledi.

Sayılarını artırmayı planladıklarını belirten Açar, "Yola çıkarken en büyük hedefimiz ev hanımlarımızın ev ekonomisine katkı sağlaması ve birlikte güzel vakit geçirmeleriydi. Bunun yanında Kastamonu yöresine ait yöresel yemeklerimizi insanlara tanıtma hedefindeyiz. Devrekani mantısı, tarhana, pancar pekmezi, kuşburnu marmelatı ve eriştelerimizi duyurmak için yola çıktık." dedi.

Türkiye’nin konuştuğu mantı! Pişirme şekli şaşırtıyor 2

Devrekani mantısının diğer mantılardan farkını anlatan Açar, "Türkiye'nin birçok yerinde mantı yapılıyor ama bütün mantılar bildiğim kadarıyla kaynayan suyun içine atılarak haşlanıp pişiriliyor. Bizim mantımızın pişirme şekli farklı. Mantımızın tepsilerde ocak ateşinde çevirerek altını üstünü kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra tepsilere tavuk suyu koyarak kaynatıyoruz. Diğerlerinden farkı kızartılarak yapılması. Bu, ayrı bir tat veriyor." ifadelerini kullandı.

'GENÇLER YAŞLILARDAN ESKİ TARİFLERİ ÖĞRENİP YAPIYOR'

Türkiye’nin konuştuğu mantı! Pişirme şekli şaşırtıyor 3

Devrekani mantısının genellikle bulgurla yapıldığına işaret eden Açar, şöyle devam etti:

"Yöremizin mantısının ana özelliği bulgurla yapılmasıdır. Burada siyez buğdayı ekilir. O yüzden eskiden beri siyez bulguruyla yapılır. Son dönemde isteğe göre patatesli ve kıymalı da yapmaya başladık. Ana temamız kızartılarak yapılması. Bu değişmiyor, sadece içindeki bulgur, patates ve kıyma değişebiliyor. Bölgenin kendine özgü yemekleri unutulmasın diye hedeflerimizden biri de kooperatifimizde genç ve ileri yaşlardaki kadınları bir araya getirmek. Gençler, yaşlılardan eski tarifleri öğrenip yapıyor. Eski tarifleri geleceğe taşımak adına bu çok kıymetli. Farklı yaş gruplarını aynı yerde bulundurmak bize ayrı gurur veriyor."

Sosyal medyayı aktif olarak kullandıklarını dile getiren Açar, kooperatif binasındaki satışlarının yanı sıra sosyal medya ve telefon aracılığıyla Türkiye'nin farklı kentlerine satış yaptıklarını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canan Karatay en sağlıklı Türk yemeğini açıkladıCanan Karatay en sağlıklı Türk yemeğini açıkladı
Dışı domates, içi çikolatalı puding! Bu meyvenin kilosu 500 liraDışı domates, içi çikolatalı puding! Bu meyvenin kilosu 500 lira

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu mantı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menzili tam 6 bin kilometre! Türkiye, 'YILDIRIMHAN' füzesini duyurdu

Menzili tam 6 bin kilometre! Türkiye, 'YILDIRIMHAN' füzesini duyurdu

Trump duyurdu: 'Özgürlük Projesi durduruldu'

Trump duyurdu: 'Özgürlük Projesi durduruldu'

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

Trump'ın açıklamasıyla altın hızlı yükseldi: Petrol düştü

Trump'ın açıklamasıyla altın hızlı yükseldi: Petrol düştü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.