Bakmaya bile tahammül edemeyeceksiniz: Şov yapayım derken ipin ucunu kaçıranlar

Her şey abartıldığında güzel olur mantığını bir kenara bıraksalar aslında çok daha iyi işler ortaya koyacaklar, öyle değil mi? :) Yine bizleri konseptleriyle şaşkına çeviren restoranları inceleyeceğiz. En çok hangisine şaşırdığınızı yorum olarak yazabilirsiniz :) Başlıyoruz!

Lüks kelimesine yeni bir bakış. Ters çevrilmiş bir tabak ve üzerine yerleştirilmeye çalışılan bir adet kruvasan

Hayır, bu tabaklar kirli değiller. Tasarımları bu şekilde :(

Ne yapmamızı istiyor bu restoran? Yiyecekleri alıp kalkmamızı mı?

Bu enteresan sunumla masaya getirilen Sezar salata tam 92 TL. Söyleyeceklerimiz bu kadar...

Salata yaparken aşırı özenmekten hiçbir şey yapmamış gibiler

Çalkalayınca içinden ketçap çıkıyor. Çünkü yenilik, çünkü sunumculuk



