YEMEK

Bakmaya bile tahammül edemeyeceksiniz: Şov yapayım derken ipin ucunu kaçıranlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

Yeni gelinlerin tatlı telaşı, yeni nesil sunumlar derken yediğimiz yemeklerin ne tadı kaldı ne de tuzu. Restoranların fark yaratmak için adeta bir sunum canavarlarına dönüştüklerini söyleyebiliriz. İşte hepimizi hayrete düşürecek sunum örnekleri.

Bakmaya bile tahammül edemeyeceksiniz: Şov yapayım derken ipin ucunu kaçıranlar

Her şey abartıldığında güzel olur mantığını bir kenara bıraksalar aslında çok daha iyi işler ortaya koyacaklar, öyle değil mi? :) Yine bizleri konseptleriyle şaşkına çeviren restoranları inceleyeceğiz. En çok hangisine şaşırdığınızı yorum olarak yazabilirsiniz :) Başlıyoruz!

Lüks kelimesine yeni bir bakış. Ters çevrilmiş bir tabak ve üzerine yerleştirilmeye çalışılan bir adet kruvasan

Hayır, bu tabaklar kirli değiller. Tasarımları bu şekilde :(

tabak

Ne yapmamızı istiyor bu restoran? Yiyecekleri alıp kalkmamızı mı?

kavanoz

Bu enteresan sunumla masaya getirilen Sezar salata tam 92 TL. Söyleyeceklerimiz bu kadar...

salata

Salata yaparken aşırı özenmekten hiçbir şey yapmamış gibiler

salata2

Çalkalayınca içinden ketçap çıkıyor. Çünkü yenilik, çünkü sunumculuk

ketçap

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