Bakteriler için adeta bir cennet: Tavuk döner tehlikesine dikkat! Lezzetin bedeli zehirlenme olmasın

Gıda zehirlenmeleri sebeplerinin başında gelen tavuk, dikkatli tüketilmesi gereken yiyeceklerden biri. Tavuğun nerede, ne şekilde hazırlandığı, hangi koşullarda pişirildiği ve saklama koşulları oldukça önemli çünkü tavuk eti, doğru şekilde pişirilmediğinde ya da uygun şartlarda saklanmadığında bakteriler için adeta bir cennet haline geliyor.

TAVUK DÖNER ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Tavuk döner zehirlenmesi, genellikle tavuk döneri tükettikten birkaç saat sonra kendini gösteriyor. En sık karşılaşılan belirtiler ise şu şekilde sıralanabilir:

Mide bulantısı

Kusma,

Karın ağrısı ve kramp,

İshal,

Ateş, (özellikle Salmonella ya da Campylobacter gibi bakteriler söz konusuysa)

Halsizlik ve baş dönmesi.

Bu belirtiler hafif seyredebildiği gibi, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ağır tabloya dönüşebiliyor. Küçük çocuklar, yaşlılar ve hamileler için daha büyük bir risk oluşturuyor.

YERİNDE SICAK SICAK TÜKETİN

Elbette "Hiç tavuk döner yemeyelim" demek kolay, ama gerçekçi değil. Önemli olan tavuk döner tüketmemek değil tüketirken bilinçli olmak.

Dönerin hazırlandığı yer temiz mi? Çalışanlar eldiven kullanıyor mu?

Tavuk eti tam pişmiş mi? İç kısmı hafif pembe kalmışsa risk büyük.

Sıcaklık önemli: Dönerin sürekli döndüğü ve yüksek sıcaklıkta piştiği bir mekan seçilmeli.

Günün çok geç saatlerinde satılan dönerlerden uzak durmakta fayda var. O döner sabahtan beri tezgahta dönüyor olabilir.

Paket servislerde, döner soğumuş ve beklemiş olabilir. En güvenlisi yerinde sıcak sıcak yemek.