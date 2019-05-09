YEMEK

Bal gibi tatlı kavun seçmenin püf noktaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

Yaz mevsiminde sofralarımızı baldan tatlı yapan 2 meyveden biridir kavun. Tam da mevsime girmeye hazırlandığımız şu günlerde en ballık kavunu siz seçin diye bildiğimiz tüm püf noktalarını sizinle paylaşacağız. İşte baldan tatlı kavun seçmek için yöntemler!

Kelek kavun yerine kim istemez şöyle tadı yerinde, şekeri bol, sulu bir kavun yemeyi... Güzel bir yemeğin ardından tatlı bir kavun tüketmek için bu bilgilere ihtiyacınız var;

Bal gibi tatlı kavun seçmenin püf noktaları

Kavunun cinsi önemli

Kavunun cinsi önemli
Sıklıkla tükettiğimiz kavunlar arasında; Galia, Kırkağaç ve Hasanbey kavunu vardır. Yazın ilk kavunları Galia tipidir. Kırkağaç kavunu yazın ortalarında tezgahlara çıkar. Hasanbey kavunu ise yazın sonlarına doğru piyasaya çıkar ve bizlere kapanışı yaptırır. Galia; sulu, sarı ve yuvarlaktır. Son derece tatlı bir kavundur. Kırkağaç kavununun şeker oranı Galia kavununa göre düşüktür fakat tadı gayet yerindedir. Hasanbey kavunu ise yoğun bir kokuya sahiptir. Tatlı ve suludur. Kesilmediği sürece uzun süre saklanabilir.

Kabuklara dikkat!

Kabuklara dikkat!
Kavunu ellediğinizde kabuklarının sert olduğunu görürseniz onu hızlı bir şekilde yerine bırakın, çünkü sert kabuk kavunun olgunlaşmadığına işaret eder. Ancak kavunun dış yüzeyi ve kabukları da aşırı yumuşak olmamalı. Yumuşak dış yüzeye sahip kabukların içi geçmiş olma ihtimali yüksektir. Orta sertlikte kavun yüzeyi idealdir.

Dış yüzeydeki olukları es geçmeyin

Dış yüzeydeki olukları es geçmeyin
Kabukta bulunan olukların sayısı ne kadar fazlaysa o kadar lezzetli olacaktır. ayrıca çizgilerin düzgünlüğüne de dikkat etmeniz gerekir.

Koklamayı unutmayın

Koklamayı unutmayın
Kavunu koklamak gerçekten de işe yarayan bir yöntemdir. Dibini kokladığınızda burnunuza hoş bir koku geliyorsa, o kavun tatlıdır.

Son olarak;

Son olarak;
Kavunun sapından tutun ve kaldırın. Eğer sap kısmı kopuyorsa o kavunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz, çünkü bu durum olgunlaştığının göstergesidir.
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
habere bak ya bunları bilmeyen 1 kişi varmi
ben vardım
teşekkürler,,
bütün bildikleriniz buysa bizden farkınız yok demektir
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