YEMEK

Bal ile tüketildiğinde o hastalığa derman olacak

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

C vitamini açısından zengin olan kudret narı, isminin hakkını veren ender besinlerden biri. Yaz aylarında meyvelerini veren kudret narı C vitaminin yanı sıra demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri ile doludur. Alternatif tıbbın vazgeçilmezi haline gelen kudret narı bir de organik balla birleşince mucizeler yaratıyor. İşte tedavi ettiği hastalıklar...

Bal ile tüketildiğinde o hastalığa derman olacak

Kudret narı hücre yenileyici özelliği sayesinde doğanın bizlere armağan ettiği bir şifacı haline gelmiştir. Olgunlaştığında bal ya da zeytinyağı ile karıştırılıp tüketildiğinde birçok hastalığa derman olabiliyor. Lutein ve lycopnene maddeleri doğada bulunan en etkili iki antibiyotik türüdür ve kudret narı, bu iki maddeyi de bünyesinde barındırır. Bu sayede vücut ağrılarında son derece etkilidir.

iStock-829764990 (1)

Kudret narından daha fazla yarar sağlamak için balla karıştırılıp tüketilmesi önerilir. Faydalarını sıralayacak olursak;

Antienflamatuar etkisi sayesinde vücuttaki iltihabı kurutur.
E vitamini ve güçlü protein yapısı sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı direnç kazandırır.
Cilt hastalıkları üzerinde etkilidir.

iStock-496257102

Kan şekerini dengede tutar.
Eski dönemlerde yanık tedavisinde kudret narının kullanıldığı söylenir. Zeytinyağı ile karıştırılan kudret narı yanıkların iyileşmesini hızlandırır.
Bazı araştırmalar, kudret narının vücutta tümöre dönüşme ihtimali olan hücreleri onardığını ortaya koymuştur. Kanser gibi zor hastalıklarla mücadele eder. Sağlığını önemseyen bireyler düzenli olarak kudret narını kullanmalıdırlar.
Kabızlık problemi yaşayanların imdadına yetişir. Eğer ilaç kullandığınız halde hala bir düzelme yaşamadıysanız muhakkak balla karıştırılmış kudret narını denemelisiniz.

Kudret narı nasıl hazırlanır?

iStock-1044097026

10 adet kudret narının çekirdeklerini temizleyin. Blendırdan geçirin.
Kudret narına bir su bardağı organik bal ve yarım su bardağı naturel sızma zeytinyağı ilave edin.
Karışımı bir gün boyunca ağzı kapalı ve karanlık bir yerde saklayın. Ertesi gün tüketebilirsiniz.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
İçlerinden biri alzheimer'a neden oluyor...İçlerinden biri alzheimer'a neden oluyor...
Baharın en lezzetli 7 yemeğiBaharın en lezzetli 7 yemeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kudret narı faydaları kudret narı

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiyi engelleyen 5 madde! Kadınlar en çok...

Cinsel ilişkiyi engelleyen 5 madde! Kadınlar en çok...

Bülent Ersoy ve Tarkan'dan müthiş düet! İşte Ümit Hırsızı

Bülent Ersoy ve Tarkan'dan müthiş düet! İşte Ümit Hırsızı

Survivor'da Seda ve Sabriye kavgası!

Survivor'da Seda ve Sabriye kavgası!

Eğer bu şekilde beslenirseniz çok daha hızlı kilo vereceksiniz!

Eğer bu şekilde beslenirseniz çok daha hızlı kilo vereceksiniz!

Açıkta satılan yiyeceklere dikkat!

Açıkta satılan yiyeceklere dikkat!

Baharın en lezzetli 7 yemeği

Baharın en lezzetli 7 yemeği

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu aylarda balık tüketenler dikkat!

Bu aylarda balık tüketenler dikkat!

Bilmiyoruz ama 4 farklı çeşidi var! Peki en sağlıklısı hangisi?

İçlerinden biri alzheimer'a neden oluyor...

Baharı karşılıyoruz: Mart ayı sebzeleriyle yapabileceğiniz şahane tarifler

Baharın en lezzetli 7 yemeği

Açıkta satılan yiyeceklere dikkat!

Açıkta satılan yiyeceklere dikkat!

Yemek saatleri kilomuzu nasıl etkiliyor?

Eğer bu şekilde beslenirseniz çok daha hızlı kilo vereceksiniz!

En tatlı geleneklerimizden biri: Lohusa şerbeti nedir? Ne için yapılır?

Lohusa şerbeti içilmesinin asıl nedeni bakın neymiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.