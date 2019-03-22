Bal ile tüketildiğinde o hastalığa derman olacak

Kudret narı hücre yenileyici özelliği sayesinde doğanın bizlere armağan ettiği bir şifacı haline gelmiştir. Olgunlaştığında bal ya da zeytinyağı ile karıştırılıp tüketildiğinde birçok hastalığa derman olabiliyor. Lutein ve lycopnene maddeleri doğada bulunan en etkili iki antibiyotik türüdür ve kudret narı, bu iki maddeyi de bünyesinde barındırır. Bu sayede vücut ağrılarında son derece etkilidir.

Kudret narından daha fazla yarar sağlamak için balla karıştırılıp tüketilmesi önerilir. Faydalarını sıralayacak olursak;

Antienflamatuar etkisi sayesinde vücuttaki iltihabı kurutur.

E vitamini ve güçlü protein yapısı sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı direnç kazandırır.

Cilt hastalıkları üzerinde etkilidir.

Kan şekerini dengede tutar.

Eski dönemlerde yanık tedavisinde kudret narının kullanıldığı söylenir. Zeytinyağı ile karıştırılan kudret narı yanıkların iyileşmesini hızlandırır.

Bazı araştırmalar, kudret narının vücutta tümöre dönüşme ihtimali olan hücreleri onardığını ortaya koymuştur. Kanser gibi zor hastalıklarla mücadele eder. Sağlığını önemseyen bireyler düzenli olarak kudret narını kullanmalıdırlar.

Kabızlık problemi yaşayanların imdadına yetişir. Eğer ilaç kullandığınız halde hala bir düzelme yaşamadıysanız muhakkak balla karıştırılmış kudret narını denemelisiniz.

Kudret narı nasıl hazırlanır?

10 adet kudret narının çekirdeklerini temizleyin. Blendırdan geçirin.

Kudret narına bir su bardağı organik bal ve yarım su bardağı naturel sızma zeytinyağı ilave edin.

Karışımı bir gün boyunca ağzı kapalı ve karanlık bir yerde saklayın. Ertesi gün tüketebilirsiniz.

