Bal kabağı ile sadece tatlı mı yapılır sanıyorsunuz? İşte bal kabağı sinkonta yemeği tarifi

Aslında bir Girit yemeği olan bal kabağı sinkonta, daha çok Manisa ve İzmir civarlarında yapılıyor. Bal kabağı dışında mutfağınızda her zaman bulunabilen malzemelerden yapılan sinkonta, oldukça ekonomik, yapılması da oldukça kolay. Sevdiklerinizi şaşırtmak aynı zamanda mutfak repertuarınıza yeni bir lezzet katmak istiyorsanız denemeye değer. İşte size, vakit kaybetmeden denemeniz için bal kabağı sinkonta tarifi. Haydi, hemen başlayalım. Bu arada, bal kabağı sinkontanın lor peyniri, domates salçası kullanılarak yapılan farklı versiyonları da bulunuyor. Damak zevkinize göre bu malzemeleri ilave ederek de deneyebilirsiniz. Ayrıca bal kabağı sinkonta tarifini yeşil kabağa, havuca da uyarlayarak lezzet denemeleri yapabilirsiniz.

BAL KABAĞI SİNKONTA TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kilogram bal kabağı

1 adet iri soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

7 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

6 diş sarımsak

1 çay kaşığı tane karabiber

1 çay kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

3-4 yemek kaşığı yoğurt

HAZIRLANIŞI