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Bal kabağı ile sadece tatlı mı yapılır sanıyorsunuz? İşte bal kabağı sinkonta yemeği tarifi

22.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Bal kabağı sinkonta yemeği, Ege bölgesinde sıklıkla yapılan Egeli olmayan kişilerin pek bilmediği lezzetli bir yemek. Bal kabağının bu şekliyle sevdiklerinize unutamayacakları bir lezzet tattırabilirsiniz. Bal kabağı sinkonta, Ege’ye özgü mezeye benzeyen bir yemek.

Bal kabağı ile sadece tatlı mı yapılır sanıyorsunuz? İşte bal kabağı sinkonta yemeği tarifi

Aslında bir Girit yemeği olan bal kabağı sinkonta, daha çok Manisa ve İzmir civarlarında yapılıyor. Bal kabağı dışında mutfağınızda her zaman bulunabilen malzemelerden yapılan sinkonta, oldukça ekonomik, yapılması da oldukça kolay. Sevdiklerinizi şaşırtmak aynı zamanda mutfak repertuarınıza yeni bir lezzet katmak istiyorsanız denemeye değer. İşte size, vakit kaybetmeden denemeniz için bal kabağı sinkonta tarifi. Haydi, hemen başlayalım. Bu arada, bal kabağı sinkontanın lor peyniri, domates salçası kullanılarak yapılan farklı versiyonları da bulunuyor. Damak zevkinize göre bu malzemeleri ilave ederek de deneyebilirsiniz. Ayrıca bal kabağı sinkonta tarifini yeşil kabağa, havuca da uyarlayarak lezzet denemeleri yapabilirsiniz.

BAL KABAĞI SİNKONTA TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım kilogram bal kabağı

  • 1 adet iri soğan

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 7 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 6 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tane karabiber

  • 1 çay kaşığı kuru nane

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 3-4 yemek kaşığı yoğurt

HAZIRLANIŞI

  • Bal kabaklarını soyup yıkadıktan sonra orta kalınlıkta dilimleyin.

  • Soğanı piyazlık olarak doğrayın.

  • Sarımsaklardan birini yoğurt sosu için ayırın. Kalan sarımsakları iri şekilde doğrayın.

  • Fırın tepsisine soğanların yarısı ile sarımsakları yayın. Soğan ve sarımsakların üzerine dilimlenmiş bal kabaklarını dizin. Bu şekilde malzemeleri bitene kadar üst üste dizin.

  • Bir kâsenin içerisine 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ile pul biberi ekleyerek karıştırın. Bu karışımı tepsiye dizilmiş kabakların üzerine dökün.

  • 1 yemek kaşığı unu da kabakların üzerine serpin.

  • 180 dereceye ayarlanmış fırında 20 dakika pişirin.

  • 1 diş sarımsağı tuz ile ezdikten sonra yoğurdu ilave ederek iyice çırpın.

  • Bir tavanın içerisinde 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tereyağını, pul biberi, nane ve karabiberi ekleyerek kızdırın.

  • Fırınlanmış kabakların üzerine sarımsaklı yoğurt ile nane sosunu ekleyin.

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