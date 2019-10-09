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Bal kabağı reçeli tarifi, Bal kabağı reçeli nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 09.10.2019 15:50 | Son Güncelleme

Sonbaharın en renkli sebzelerinden olan bal kabağı ile artık sadece tatlı yapmamaya karar verdik. Bal kabağı reçelini denedik, tadını pek sevdik. Bal kabağı reçeli yapılışını sizler için hazırladık, buyursunlar.

Bal kabağı reçeli tarifi, Bal kabağı reçeli nasıl yapılır?

Kahvaltı sofrasına koyulan reçele, genelde dokunulmaz ve masaya konduğu gibi geri rafa kaldırılır. Ancak bal kabağı reçeli tarifiyle işler değişecek. Tadı öyle muhteşem ki kahvaltının aranan yıldızı olacak zamanla. Üstelik kabak reçeli tarifinin, tatlılardan pek bir farkı da yok. İşte bal kabağı reçeli tarifi ve yapılışı...

BAL KABAĞI REÇELİ YAPILIŞI
Malzemeler
2 kilo bal kabağı
2 su bardağı toz şeker
Bir kilo kireç kaymağı
1/2 adet limonun suyu

BAL KABAĞI REÇELİ NASIL YAPILIR?
İlk olarak kabakları soyun ve dilimleyin.
Kabakları yaklaşık 10 saat kireç kaymağında bekletin.
Kabaklar bu süreçte katılaşmaya başlayacaklardır. Bu saatin sonunda kabakları su ile yıkayın.
Kabakları geniş ve düz bir tencereye dizin. Üzerine toz şekeri ilave edip kısık ateşte pişirin.
Kaynattığınız aşamada kabaklar reçel kıvamına gelince limon suyunu da ekleyip bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın.
Soğuduktan sonra kavanoza alabilirsiniz. Afiyet olsun.

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