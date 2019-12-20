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Balat'taki sapık yakalandı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

İstanbul'un Fatih ilçesi Balat semtinde bir kadının arkasından yaklaşarak taciz eden sapık yakalandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz hafta sonu Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı.

Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu.

Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli bugün yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
balat Cinsel Taciz

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Yahu bu gidişat nereyedir. Her gün bir yerde taciz intihar cinayet haberi Allah sonumuzu hayır etsin
bence yedigimize ictiginize birsey karistirdilar
boş sokakları neden izlettirdiniz
ulu önder atatürkün dedigi gibi (beni türk hekimlerinin eline bırakın( bu çapsızıda balatın deli kanlılarının eline bırakın.. bence
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