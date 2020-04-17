Balgam söktürücü tarifler! Soğan, bal, pul biber...

Balgamın sökülmemesi kişiyi daha çok sıkıntıya sokuyor. Bugün sizlere son derece pratik, evdeki malzemelerle hızlıca hazırlayabileceğiniz balgam söktürücü tarifler vereceğiz! İşte o tarifler...

1. SOĞAN VE BALIN GÜCÜ! BU BALGAM SÖKTÜRÜCÜ TARİFİ SİZE ÇOK İYİ GELECEK!

Bal ve soğanın, solunum problemleriyle savaştığını biliyor muydunuz? Aynı zamanda bakterileri yok edip mukus seviyesini azalttıkları da kanıtlanmış bir gerçektir. Soğanın antibiyotik özelliği vardır, bu da balgam söktürme konusunda oldukça etkilidir. Dilerseniz tarifimize geçelim:

Malzemeler

300 gram kadar kuru soğan

2 kaşık kadar sirke

150 gram kadar taze bal

Nasıl Hazırlanır?

Soğanı ufak biçimde doğramaya başlayın.

Temiz bir kavanoz içerisinde sirke ve balı birkaç dakika karıştırın.

Oluşan karışımı 1-2 gün kadar bekletin ki dinlensin. Daha sonra günde 2-3 kaşık kadar tüketebilirsiniz.

2. ELMA VE LİMON SONUNDA BİR ARAYA GELDİ: BALGAM SÖKTÜREMEME DERDİNE SON!

Elma ve limon suyunun başrolde olduğu bu balgam söktürücü tarifiyle boğazınızın ferahladığını hissedeceksiniz. Limon, içerdiği vitaminlerle daha çabuk iyileşmenizi sağlarken elma da boğazınızda hoş bir tat bırakacak. Aynı zamanda da mukus birikmesini engelleyecek. İşte tarifimiz: