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Balgam söktürücü tarifler! Soğan, bal, pul biber...

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Bahar aylarındayız fakat soğuk havalar etkisini henüz tam olarak yitirmiş değil ne yazık ki... Bu yüzden birçoğumuz güzel havalara aldanıp dikkatsiz davranarak kolayca hasta olabiliyoruz. Balgam söktürememe derdi ise hastalığın en zorlu kısmı oluyor diyebiliriz. Bu yazımızda sizi bu dertten kurtaracak yöntemleri sıraladık...

Balgam söktürücü tarifler! Soğan, bal, pul biber...

Balgamın sökülmemesi kişiyi daha çok sıkıntıya sokuyor. Bugün sizlere son derece pratik, evdeki malzemelerle hızlıca hazırlayabileceğiniz balgam söktürücü tarifler vereceğiz! İşte o tarifler...

1. SOĞAN VE BALIN GÜCÜ! BU BALGAM SÖKTÜRÜCÜ TARİFİ SİZE ÇOK İYİ GELECEK!

Bal ve soğanın, solunum problemleriyle savaştığını biliyor muydunuz? Aynı zamanda bakterileri yok edip mukus seviyesini azalttıkları da kanıtlanmış bir gerçektir. Soğanın antibiyotik özelliği vardır, bu da balgam söktürme konusunda oldukça etkilidir. Dilerseniz tarifimize geçelim:

Malzemeler
300 gram kadar kuru soğan
2 kaşık kadar sirke
150 gram kadar taze bal

Nasıl Hazırlanır?

Soğanı ufak biçimde doğramaya başlayın.
Temiz bir kavanoz içerisinde sirke ve balı birkaç dakika karıştırın.
Oluşan karışımı 1-2 gün kadar bekletin ki dinlensin. Daha sonra günde 2-3 kaşık kadar tüketebilirsiniz.

2. ELMA VE LİMON SONUNDA BİR ARAYA GELDİ: BALGAM SÖKTÜREMEME DERDİNE SON!

Elma ve limon suyunun başrolde olduğu bu balgam söktürücü tarifiyle boğazınızın ferahladığını hissedeceksiniz. Limon, içerdiği vitaminlerle daha çabuk iyileşmenizi sağlarken elma da boğazınızda hoş bir tat bırakacak. Aynı zamanda da mukus birikmesini engelleyecek. İşte tarifimiz:

Malzemeler
1 adet taze elma
Yarım taze limon
1 yemek kaşığı kadar taze bal

Nasıl Yapılır?
Elmayı güzelce pişirin.
Pişmiş elmayı püre formuna getirin. Daha sonra da birkaç dakika ezme işlemi uygulayın.
Limonu sıkın ve limon suyuyla beraber balı da karışıma ilave edin. Bu karışımı her gün 2 kez olacak şekilde tüketebilirsiniz.

3. PUL BİBER VE BAL İLE DOĞAL BALGAM SÖKTÜRÜCÜ ŞURUP YAPIN!

Pul biber daha dinç olmanızı sağlarken boğazınızı da yakarak iyileştirecektir. Bal ise ağır acı tadı bir nebze de olsa hafifletiyor. Zencefilin eşsiz tadını da unutmamak lazım! Bu tarif bronşit, grip ve astım hastalıklarına iyi gelir.

Malzemeler

1/4 bardak kadar elma sirkesi
1 adet limonun suyu
2 yemek kaşığı kadar bal
Yarım yemek kaşığı kadar zencefil tozu
Yarım yemek kaşığı kadar taze pul biber

Nasıl Yapılır?

Temiz bir kabın içerisine elma sirkesini koyun.
Daha sonra zencefil tozu, limon suyu ve balı da ekleyip tahta bir kaşıkla birkaç dakika kadar karıştırın.
Karışımınızı ocağa koyun, kısık ateşte bir müddet bekletin. Yakmamaya özen göstermelisiniz. Kaynamadan ocağın altını kapatın.
Pul biberi ekleyin.
Soğuduktan sonra bir kavanoz içerisine boşaltın. Bu karışımdan gün içerisinde 1-2 yemek kaşığı kadar tüketebilirsiniz.

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