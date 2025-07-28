Bali'de şok eden yıkım: Cennet köşesi harabeye döndü!

Ünlü tatil beldesi Morabito Art Cliff, yetkililer tarafından yerle bir edildi. Turizmde düşüş endişesi.

Endonezya'nın incisi Bali, son günlerde yaşanan beklenmedik bir olayla sarsıldı. Bingin Plajı'nın eşsiz manzarasına hakim, popüler tatil beldesi Morabito Art Cliff, yetkililerin ani kararıyla yıkıldı. Kaçak yapılaşma gerekçesiyle gerçekleştirilen operasyon, bölge halkı ve turistler arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Kameralara yansıyan görüntülerde, iş makinelerinin villaları ve barları yerle bir ettiği, işletme sahipleri ve çalışanlarının çaresiz bakışları dikkat çekiyor. Yıkımın, 40'tan fazla 'kaçak' yapıyı kapsadığı belirtilirken, bölgedeki turizm ekonomisi de ciddi darbe aldı. Özellikle sörf tutkunlarının uğrak yeri olan Bingin Plajı'nın bu bölümü, eşsiz konumu ve atmosferiyle biliniyordu. Morabito Art Cliff, sadece bir tatil beldesi değil, aynı zamanda yerel halkın geçim kaynağıydı. Yıkımla birlikte birçok kişi işsiz kalırken, bölgedeki diğer işletmeler de müşteri kaybı yaşamaktan endişe ediyor.

Yetkililer, yıkımın gerekçesi olarak, bölgenin yeşil alan statüsünde olmasını ve kaçak yapılaşmanın bu statüyü ihlal etmesini gösteriyor. Ancak, yerel halk ve işletme sahipleri, yıkımın zamanlamasına ve şekline tepki gösteriyor. Yıkım öncesinde yeterli uyarı yapılmadığı ve işletmelere alternatif çözümler sunulmadığı iddia ediliyor. Ayrıca, bazı kesimler, yıkımın arkasında rant hesaplarının olduğunu ve bölgenin başka amaçlarla kullanılmak istendiğini öne sürüyor.