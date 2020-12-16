Bali nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Bali'nin popülerliğinin belli başlı sebepleri var elbette. Yemyeşil tabiatı, birbirinden özel doğa harikaları, eğlenceli festivalleri, kültürü, güler yüzlü halkı... Biz bugün sizlere baştan sona Bali'yi anlatacağız. Böylece siz de bu rüya ülkeye gitmiş kadar olacak ve merak ettiklerinizi öğreneceksiniz!

Bali Nerede?

Bali adını duyanların ilk verdiği tepkiler "Bali nerede?", "Bali adası nerede?" ya da "Bali Hangi Ülkede?" oluyor genellikle. Bunun sebebi, adayla ilgili birtakım kafa karıştırıcı bilgilerin olması.

Sanılanın aksine Bali, tek başına bir ülke değil. Endonezya'nın 17 bin adasından biri. Ve bu ada Ekvator çizgisinin birazcık altında konumlanıyor. Güney yarım kürede olan Bali Adaları, günümüzde oldukça popüler. Bu popülerliğini, dünyada eşi benzeri olmayan pirinç tarlalarına ve eşsiz doğasına borçlu olduğunu söylemeden geçmeyelim. Bali, ilk görüşte aşık olunacak yerlerden biri.

Bali Hakkında Kısa Bilgiler

Bali nüfusu tahmini olarak 5 milyon civarında olan bir adalar grubu. Bu sayı dönem dönem turistlerle birlikte en az ikiye katlanıyor.

Yerel halk, kültürlerinin asimile olmasından korkuyor olsa da Bali, mistik havasıyla sizi kendine çeken bir yer. Yerel halkın kültürlerini koruma isteğiyse azınlık olmalarından kaynaklanıyor. Endonezya'da Hindular nüfusun %2'sini oluşturmasına rağmen, Bali'nin %95'ini Hindular oluşturuyor. Yani Hindu azınlığın toplandığı yer diyebiliriz Bali Adası için. Bu yüzden de Bali'de Müslümanlık ile alakalı ögeler görmek pek mümkün değil. Genel olarak Hinduların tapınakları oldukça meşhur. Kısaca Bali dini, Hinduizm diyebiliriz.

Bali'de en çok konuşulan 3 dil var. Bunlar, Balice (Bali dili), Endonezya dili ve ortak dil olan İngilizce. Turist olarak İngilizce bilmeniz size yetecektir. Yani eğer Bali'ye gelecekseniz Hinduların ya da yerel halkın dilini öğrenmenize gerek yok. Turistik bölgelerde çalışanların hepsi İngilizceye oldukça hakim.

Ayrıca Bali, ayrı bir ülke olmadığı için Bali bayrağı diye bir şey de yok. Bunu da belirtelim.

Bir diğer önemli konu ise Bali Adası para birimi. Bali'de kullanılan para birimi Endonezya Rupisi, yani IDR ( 1 TL = 1.874,40 IDR ediyor).

Bali Adası Vize İstiyor Mu?

Bali Adası hakkında en çok merak edilenlerin başında vize istenip istenmediği geliyor. Size güzel bir haberimiz var! Endonezya için Türkiye "vizesiz ülkeler" kapsamında. Yani Bali Adası seyahati için herhangi bir vize almanıza ya da havaalanında ülkeye giriş için ücret ödemenize gerek yok!