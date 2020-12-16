Bali nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Bali'nin popülerliğinin belli başlı sebepleri var elbette. Yemyeşil tabiatı, birbirinden özel doğa harikaları, eğlenceli festivalleri, kültürü, güler yüzlü halkı... Biz bugün sizlere baştan sona Bali'yi anlatacağız. Böylece siz de bu rüya ülkeye gitmiş kadar olacak ve merak ettiklerinizi öğreneceksiniz!
Bali adını duyanların ilk verdiği tepkiler "Bali nerede?", "Bali adası nerede?" ya da "Bali Hangi Ülkede?" oluyor genellikle. Bunun sebebi, adayla ilgili birtakım kafa karıştırıcı bilgilerin olması.
Sanılanın aksine Bali, tek başına bir ülke değil. Endonezya'nın 17 bin adasından biri. Ve bu ada Ekvator çizgisinin birazcık altında konumlanıyor. Güney yarım kürede olan Bali Adaları, günümüzde oldukça popüler. Bu popülerliğini, dünyada eşi benzeri olmayan pirinç tarlalarına ve eşsiz doğasına borçlu olduğunu söylemeden geçmeyelim. Bali, ilk görüşte aşık olunacak yerlerden biri.
Bali Adası hakkında en çok merak edilenlerin başında vize istenip istenmediği geliyor. Size güzel bir haberimiz var! Endonezya için Türkiye "vizesiz ülkeler" kapsamında. Yani Bali Adası seyahati için herhangi bir vize almanıza ya da havaalanında ülkeye giriş için ücret ödemenize gerek yok!
Ücretsiz bir şekilde 30 gün ülkede kalabiliyorsunuz. 30 günden fazla kalmak içinse farklı bir yol izlemek gerekiyor. Eğer 30 gün bana yetmedi diyorsanız havaalanında 35$ ödeyerek 30 günlük "Visa on Arrival" vize alarak gezinizi 30 gün daha uzatabilirsiniz.
İstanbul'dan Bali Adası yaklaşık olarak 13-14 saat sürüyor. Türk Hava Yolları ile aktarmasız, direkt uçuş yapabileceğiniz gibi farklı firmalarla aktarmalı olarak da uçuş yapabilirsiniz. Ama bu şekilde uçuş saatiniz uzayacaktır.
Her çiftin hayallerinden biridir Bali'de romantik bir balayı yapmak. Instagram'da gördüğümüz gül yapraklarıyla dolu küvetler, harika manzaralar, romantik dakikalar... Bunların hepsi Bali'nin gerçekleri. Ve siz de birazcık bütçenizi genişletirseniz hepsine sahip olabilirsiniz! Bali'de oldukça üst düzey bir hizmet anlayışı mevcut. Kendinizi harika hissetmeniz için ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar.
Unutmadan ekleyeyim, bölgede geceliği 20 dolara da otel var, 1000 dolara da. Nasıl bir tatil ya da balayı tercih edeceğiniz tamamen sizin bütçenize kalmış bir olay. Ama ne olursa olsun, Bali balayı için her zaman hayalleri süsleyen bir yer!
Bali'de Yaşamak
"Bali'yi çok sevdim, tatil yapmak yetmedi. Ben artık burada yaşamak istiyorum!" diyorsanız, Bali'ye temelli olarak taşınabilirsiniz. Bali'de İngilizce eğitim veren pek çok okul bulunuyor. Ayrıca global şirketlerin ofisleri ve merkezleri de var. Diğer ülkelerin aksine, Bali'de yaşayan Türk görme ihtimaliniz oldukça düşük. Bu güzel ve büyüleyici adada tamamen farklı kültürlerle bir arada olmak sizin için güzel bir tecrübe olabilir!
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