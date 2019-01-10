Balık beyninden USB bellek yaptı, satışa sundu

Hazırladıkları ilginç ürünlerle sıklıkla kendilerinden söz ettiren Japonlar, yine ilginç bir ürünle gündemde. Japansauce.net’in haberine göre Ni28_XP nikli bir Twitter kullanıcısı, ki bir kimya öğrencisi olduğu belirtilmiş, ölü balıkların beyinlerini depolama alanı olarak kullanmayı başardı. Aşağıdaki görselden de görebileceğiniz üzere, ölü bir balığın üzerine yerleştirilen pek çok elektronik uzantı var ve şeffaf bir resin ile kaplanmış. Önemli olan kısmı ise, beyni. Zira 32GB’lık bir depolama alanı sunduğu belirtiliyor. Gerçekten ilginç bir ürün.

“Balık hafızası” diye bir söylem vardır hani, zira balıkların hafızası pek de güçlü değildir, ama öte yandan güçlü bir insan hafızası için balığın (Omega 3) önemi büyüktür. Görünüşe göre artık teknoloji tarafında da balıklardan daha fazla yararlanılacak.

El yapımı olarak hazırlanan bu ürün, 12 Ocak itibarıyla HandMade In Japan Fes 2019 etkinliğinde satışa sunulacak. Fiyatı ise, 72 dolar. Eğer Ni28_XP’yi Twitter’dan takip ederseniz, %20’lik bir indirim de kazanıyorsunuz.

Tech-critter sitesinde yer verilen bilgilere göre bu ürün, dekoratif amaçlı bir ürün.

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