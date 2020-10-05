Balık buğulama nasıl yapılır? MasterChef balık buğulama tarifi nedir? Levrek buğulama malzemeleri neler?

MasterChef yarışmasıyla beraber balık buğulama yeniden gündeme geldi. Şefler, kaptanlar düellosunda yarışmacılardan levrek ile balık buğulama yapmalarını istedi. Şimdi balık buğulama tarifi araştırılmaya başlandı. Hem hafif hem de leziz bir yemek olmasıyla sıklıkla tercih edilen bu yemeğin, balığın tüm faydalarını alabilmek adına doğru şekilde pişirilmesi gerekiyor. Üstelik fırında ya da üstü kapalı şekilde piştiği için evde de koku yapmadığından dolayı tercih ediliyor. İşte MasterChef’te levrek balığından yapılan balık buğulama ile ilgili tüm detaylar...

BALIK BUĞULAMA MALZEMELERİ

2 tane levrek

1 tane kuru soğan

2 diş sarımsak

2 tane defne yaprağı

1 tane patates

1 tane havuç

2 tane domates

Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kadar tuz

1 çay kaşığı kadar karabiber

servis için 1 tane limon

servis için 6-7 dal roka

BALIK BUĞULAMA NASIL YAPILIR?

İlk olarak kuru soğan yarım halka şeklinde doğranıyor ve sarımsaklar ince ince doğranıyor. Balıklar zeytinyağı ile hafifçe yağlanıyor ve üstüne tuz ve karabiber serpiliyor. Soğan ve sarımsaklar balığın karnına dolduruluyor. Ardından balıklar ısıya dayanıklı olarak bir fırın kabının içerisine yerleştiriliyor. Aynı şekilde defne yaprakları da balıkların karnına yerleştiriliyor. Bir yandan patates, domates ve havuç da doğranıyor ve balıkların üstüne serpiştiriliyor.