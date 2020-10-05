Balık buğulama nasıl yapılır? MasterChef balık buğulama tarifi nedir? Levrek buğulama malzemeleri neler?

MasterChef yarışmasıyla beraber balık buğulama yeniden gündeme geldi. Şefler, kaptanlar düellosunda yarışmacılardan levrek ile balık buğulama yapmalarını istedi. Şimdi balık buğulama tarifi araştırılmaya başlandı. Hem hafif hem de leziz bir yemek olmasıyla sıklıkla tercih edilen bu yemeğin, balığın tüm faydalarını alabilmek adına doğru şekilde pişirilmesi gerekiyor. Üstelik fırında ya da üstü kapalı şekilde piştiği için evde de koku yapmadığından dolayı tercih ediliyor. İşte MasterChef’te levrek balığından yapılan balık buğulama ile ilgili tüm detaylar...
İlk olarak kuru soğan yarım halka şeklinde doğranıyor ve sarımsaklar ince ince doğranıyor. Balıklar zeytinyağı ile hafifçe yağlanıyor ve üstüne tuz ve karabiber serpiliyor. Soğan ve sarımsaklar balığın karnına dolduruluyor. Ardından balıklar ısıya dayanıklı olarak bir fırın kabının içerisine yerleştiriliyor. Aynı şekilde defne yaprakları da balıkların karnına yerleştiriliyor. Bir yandan patates, domates ve havuç da doğranıyor ve balıkların üstüne serpiştiriliyor.
Son olarak balıkların üstüne zeytinyağı gezdiriliyor ve sebzeler de tuzlanıyor. Fırın kabının üzerine hava almaması için pişirme kağıdı ile kaplanıyor. Yemek önceden ısıtılan 190 derece fırında 20 dakika pişiriliyor. Pişirme süresinin ardından balıklar fırın kabından çıkartılıyor. Servis tabağına balıklar alındıktan sonra yanına patates, domates ve havuç yerleştiriliyor. Yemek limon ve roka yapraklarıyla süslenerek servis ediliyor.
Defne yaprağı ile balık buğulama yapıldığı zaman balığın kokusunun çok daha güzel olması sağlanıyor. Aynı zamanda balık kokusunu bastırmak için tepsi kenarlarına limon da yerleştirilebiliyor. Aynı zamanda balık başıyla beraber pişirildiği zaman en yağlı kısım burası olduğu için çok daha lezzetli bir levrek buğulama yapılabiliyor.
MasterChef yarışmasında balık buğulama tarifi levrek balığı ile yapıldı. Ancak başka balıklardan da bu yemek yapılabiliyor. Aynı zamanda lipsoz ve kırlangıç gibi büyük balıklarla ve hamsi, sardalye ve kolyoz gibi küçük balıklarla da bu yemek hazırlanabiliyor.
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