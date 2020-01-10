Balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbası tarifi

Kış mevsimini en az hasarla atlatmak istiyorsanız ilk olarak ne yiyip ne içtiğinize dikkat etmelisiniz. İlaçtan önce başvuracağınız yöntem mevsim yiyeceklerini tüketmek olmalı. Kışın keyifle içilen çorbalar arasına bir de balık çorbası tarifini eklemeye karar verdik. Ülkemizde balık tüketimi fazla ancak nedense birçok kişi balık çorbasına karşı mesafeli. İşte bu tabuyu yıkmak için sizler için en kolay balık çorbası tarifini hazırladık.

BALIK ÇORBASI HANGİ BALIKTAN YAPILIR?

Balık çorbası için en ideal balık levrektir. Balık çorbası aslında hemen hemen her balıkla hazırlanabilir. Öncelik vereceğiniz balıkları sıralamak gerekirse; levrek, iskorpit, öksüz ve mezgit. Palamut balığı ise balık çorbası için ideal değildir. Çünkü palamut etinin siyah bölümleri balık çorbasının lezzetini olumsuz anlamda etkileyebilir.

BALIK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 adet haşlanmış levrek

2 su bardağı su

Bir adet havuç

Bir adet kereviz sapı

Bir adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı tuz

1/2 adet limonun suyu

Balık çorbası terbiyesi için;

200 ml krema

Bir adet yumurta sarısı

Bir silme çorba kaşığı un