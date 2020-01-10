Balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbası tarifi

Kış mevsimini en az hasarla atlatmak istiyorsanız ilk olarak ne yiyip ne içtiğinize dikkat etmelisiniz. İlaçtan önce başvuracağınız yöntem mevsim yiyeceklerini tüketmek olmalı. Kışın keyifle içilen çorbalar arasına bir de balık çorbası tarifini eklemeye karar verdik. Ülkemizde balık tüketimi fazla ancak nedense birçok kişi balık çorbasına karşı mesafeli. İşte bu tabuyu yıkmak için sizler için en kolay balık çorbası tarifini hazırladık.
Balık çorbası için en ideal balık levrektir. Balık çorbası aslında hemen hemen her balıkla hazırlanabilir. Öncelik vereceğiniz balıkları sıralamak gerekirse; levrek, iskorpit, öksüz ve mezgit. Palamut balığı ise balık çorbası için ideal değildir. Çünkü palamut etinin siyah bölümleri balık çorbasının lezzetini olumsuz anlamda etkileyebilir.
4 adet haşlanmış levrek
2 su bardağı su
Bir adet havuç
Bir adet kereviz sapı
Bir adet kuru soğan
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı tuz
1/2 adet limonun suyu
Balık çorbası terbiyesi için;
200 ml krema
Bir adet yumurta sarısı
Bir silme çorba kaşığı un
İlk olarak haşlanmış balıkları iri parçalar olacak şekilde tiftikleyin.
Haşladığınız balık suyunu süzün ve kenara koyun. Tarifin en önemli malzemelerinden biri olacak balık suyu...
Sarımsakları ve soğanı ince ince kıyın. Çorbayı pişireceğiniz tencere içinde bu iki malzemeyi zeytinyağında çok kısa bir süre kavurun.
Malzemeler kavrulduktan sonra balık suyunu ve 2 bardak suyu ilave edin.
Su kaynamaya başladığında tencerenin içine ince halkalar şeklinde doğradığınız havuç dilimlerini, kereviz saplarını, limon suyunu ve tuzu ilave edin.
Malzemeler tamamen yumuşadıktan sonra çorbayı blender'dan geçirin ve içine balık parçalarını ekleyin. Tencereyi ocaktan alabilirsiniz.
Şimdi balık çorbasının terbiyesini hazırlayacağız.
Terbiye malzemelerini bir kabın içinde pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırıın. Terbiyenin içine bir yemek kaşığı çorba suyundan ekleyin ve çırpın. Şimdi hazır ettiğiniz terbiyeyi çorbaya ekleyin ve hızlıca karıştırın.
Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte bir taşım kaynatın. Servis aşamasında karabiberi de ekleyin. Afiyet olsun.
Balık çorbası yapımında doktorlar bebekler için büyük balıkların tercih edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Fakat balığa ne zaman başlanacağı konusunda muhakkak çocuk doktorunuzdan tavsiye almalısınız. Genellikle balık çorbası, bir yaş üstü bebeklerin tüketimi için önerilir. Balık ve deniz ürünlerinde bebek üzerinde herhangi bir alerji problemi yaşanabilir. Bu konuda da doktorunuzdan tavsiye almanızı öneriyoruz.
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