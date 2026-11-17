Bölgenin ilk ve tek zeytin ve zeytinyağı üretiminin Çorum'un Osmancık ilçesinde toplanan zeytinler hem sofralık olarak hem de yağa dönüştürülerek tüketilmeye başlandı. Aşağızeytin köyünde Yöresel Ürünler Kadın Girişim Kooperatifi tarafından alınan zeytinyağı çıkarma makinesiyle hasat edilen zeytinleri yağa dönüştürülüyor.

Osmancık ilçe merkezi ve Aşağızeytin köyünde yetiştirilen zeytinler, yıkama, yapraklarından ayrıştırma ve kırma işlemlerinin ardından soğuk sıkım yöntemiyle işlenerek yağa dönüştürülüyor.

"KÖYÜMÜZDE 3 BİN 500 ZEYTİN FİDANI VAR"

Aşağızeytin köyü muhtarı İsmail Çil, alınan makineyle dört senedir zeytinleri işleyerek yağa dönüştürdüklerini belirterek, "Kargı ile Osmancık ilçesi, Kamil köyü ve yakın köylerden 50 kilogram, 100 kilogram getirenleri de çekiyoruz. 90 kilogram zeytin bir saatte yağa dönüşüyor. Köyümüz muhtarlığının dikmiş olduğu zeytinlerle beraber köyümüzde 3 bin 500 zeytin fidanı var. Ama zeytincilik üzerine köyümüzde 200, 300 yıllık ağaçlarımız da var. BİÇEV Vakfı'nın zeytinlerini de bugün çektik. 700 kilogram zeytinden 100 kilogram zeytinyağı aldık" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır