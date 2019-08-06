Balık keyfiniz yarım kalmasın: Ele sinen balık kokusu nasıl giderilir?

Balık pişirmek oldukça zahmetli bir iştir. Temizlemesi, hazırlaması, pişirmesi derken bir de o son kalan kokusu yok mu... Balık ziyafetimize gölge düşsün istemedik ve balık kokusunu geçiren en etkili yöntemleri sizler için hazırladık, buyursunlar;

LİMON YÖNTEMİ



Limonda bulunan asit, balık kokusunu ortadan kaldırmaya yardım edebilir. Bunun için taze limonu ikiye bölün ve elinizi ovalayın. Ardından sabun ve bol su ile elinizi yıkayın.

SICAK ÇAY YÖNTEMİ

Hafif sıcağa yakın çay ile ellerinizi yıkayın. Bu yöntem sadece balık değil, soğan kokusunu da yok ediyor.

METAL KAŞIK YÖNTEMİ

Metal kaşığı elinize alın ve suyun altında sabun gibi kaşığı ovun. Balık kokusunu çıkarma konusunda son derece etkili bir yöntemdir.

