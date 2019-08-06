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Balık keyfiniz yarım kalmasın: Ele sinen balık kokusu nasıl giderilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.08.2019 10:35 | Son Güncelleme

Lezzetli sofraların olmazsa olmazı balığı yaz, kış demeden sofralarımızdan eksik etmiyoruz. Yemesi son derece keyifli ancak temizlerken ya da pişirirken elimize sinen o kokusu tüm güzelliğe gölge düşürebiliyor.

Balık keyfiniz yarım kalmasın: Ele sinen balık kokusu nasıl giderilir?

Balık pişirmek oldukça zahmetli bir iştir. Temizlemesi, hazırlaması, pişirmesi derken bir de o son kalan kokusu yok mu... Balık ziyafetimize gölge düşsün istemedik ve balık kokusunu geçiren en etkili yöntemleri sizler için hazırladık, buyursunlar;

LİMON YÖNTEMİ
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Limonda bulunan asit, balık kokusunu ortadan kaldırmaya yardım edebilir. Bunun için taze limonu ikiye bölün ve elinizi ovalayın. Ardından sabun ve bol su ile elinizi yıkayın.

SICAK ÇAY YÖNTEMİ

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Hafif sıcağa yakın çay ile ellerinizi yıkayın. Bu yöntem sadece balık değil, soğan kokusunu da yok ediyor.

METAL KAŞIK YÖNTEMİ
Metal kaşığı elinize alın ve suyun altında sabun gibi kaşığı ovun. Balık kokusunu çıkarma konusunda son derece etkili bir yöntemdir.

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