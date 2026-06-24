Balık sadece kışın mı yenir? Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla düşen satışlara dikkat çeken Odunpazarı'nın Taşbaşı bölgesindeki balıkçı Arslanbenzer, gelişmiş soğuk zincir teknolojisi sayesinde tezgahtaki ürünlerin kış aylarındaki kadar taze ve güvenilir olduğunu vurguladı.

"YAZIN DA RAHATÇA TÜKETİLEBİLİR"

Vatandaşların içinin rahat olması gerektiğini belrten Erkan Arslanbenzer, "Vatandaşlar nasıl tavuk ve et ürünlerini her mevsim tüketebiliyorsa, yazın da aynı şekilde rahatlıkla balık tüketebilir. Biz burada balıklarımızı modern soğutma sistemlerimizle en ideal şartlarda muhafaza ediyor ve tazeliğini kaybetmemesi için her türlü önlemi alıyoruz. Gelişmiş soğuk zincir teknolojimiz sayesinde, denizden çıkan balıklar en ufak bir bozulma yaşamadan tezgahlarımıza ulaşıyor. Hani bu konuda vatandaşlarımızın aklında hiçbir soru işareti, herhangi bir korkusu ya da endişesi olmasın. Kışın hangi tazelikte alıyorlarsa, bugün de aynı tazelikte balıkları tüketebilirler" dedi.

Yaz aylarında ağır yemekler yerine hafif besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Arslanbenzer, Eskişehir halkına diğer büyükşehirleri örnek göstererek, "Yaz sıcaklarında ağır ve yağlı et yemekleri yerine, sindirimi kolay ve hafif bir besin olan balığı tercih etmek sağlık açısından çok daha faydalıdır. Nasıl İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da balık tüketimi yaz aylarında da kesintisiz devam ediyorsa ve buralarda yaşayan vatandaşlarımız bu lezzeti arıyorsa, Eskişehir'de de aynı şekilde tüketilebilir. Genellikle diğer dokuz aya göre yaz sezonunda satışlar biraz daha durgun geçse de biz tezgahlarımızı günlük ve taze ürünlerle süslemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"HAFTADA EN AZ BİR İKİ KEZ TÜKETİLMELİ"

Balığın yaz mevsiminde de vücut direncini artırmada kritik bir rol oynadığını ifade eden Arslanbenzer, şu sözlerle konuşmasını sonlandırdı:

"Halkımızın bağışıklık sistemini güçlü tutması ve sağlıklı beslenmesi açısından yazın da balık tüketimine ara vermemesi gerekiyor. Balık, içerdiği zengin omega-3 ve minerallerle tam bir şifa kaynağıdır. Bu yüzden en azından haftada bir ya da iki kere balık tüketmek, özellikle sıcak havalarda vücut direncini artırmak adına sağlık açısından çok iyi olacaktır."

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır