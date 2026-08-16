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Damak çatlatıyor: Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den seçildi!

Hatay'ın tescilli lezzeti olan ve Lezzet Atlası tarafından dünyanın en iyi tatlısı seçilen Antakya Künefesi'nin yapılışını anlatan şef Celil Erkan, damak çatlatan lezzetin sırrının mayasız ve tuzsuz tescilli künefelik peynirinden geldiğini söyledi.

Damak çatlatıyor: Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den seçildi!

Antakya Künefesi ismiyle coğrafi işaretli olan damak çatlatan lezzet, 2023 yılında Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak AB genelinde tescillenen 9. Türk ürünü olmuştu.

Damak çatlatıyor: Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye den seçildi! 1

Gastronomi dünyasının en prestijli platformlarından olan Taste Atlas (Lezzet Atlası) yayımladığı 100 tatlılık küresel listede Antakya künefesini dünyanın en iyi tatlısı olarak seçmişti.

Damak çatlatıyor: Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye den seçildi! 2

Şehre gelenler tarafından mutlaka tadılan lezzetin sırrını Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde görevli mutfak şefi Celil Erkan anlattı ve damak çatlatan lezzetin sırrını açıkladı.

Damak çatlatıyor: Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye den seçildi! 3

"KÜNEFEMİZİN OLMAZSA OLMAZI TESCİLLİ KÜNEFELİK PEYNİRİMİZDİR"

Künefenin vazgeçilmezi olan künefelik peynirin 2021 yılında tescillendiği anlatan şef Celil Erkan, peynirin mayalı ve tuzsuz olduğuna değinerek "Coğrafi işaretli tatlılarımızdan künefenin hazırlanışını bu gün sizlere anlattık. Antakya künefimiz 2013 yılında coğrafi işaret almıştır ve Atlas dergisi tarafından dünyanın en iyi tatlısı olarak seçilmiştir. Künefemizi evlerinizde de çok pratik bir şekilde; tel kadayıfı, tereyağı, künefelik peynir ve şeker ile 4 ana ürünle kolayca yapabilirsiniz. Tabi ki künefemizin olmazsa olmazı tescilli künefelik peynirimizdir. Künefelik peynirimizin özelliği tuzsuz ve mayalı olmasıdır. Ph derecesinin 5.10 ve 5.20 aralığında olması lazımdır. Künefedeki sünme tam olarak peynirin yağ oranı ve ph derecesi ile ilgidir. Hatay'a yolunuz düşerse de mutlaka künefenin tadına bakmalısınız" dedi.

Damak çatlatıyor: Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye den seçildi! 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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künefe tarifi Hatay Antakya künefe Taste Atlas (Lezzet Atlası)
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