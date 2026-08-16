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Kafaları resmen devleşti: Çiftçi bile gördüğüne inanamadı! "Böylesi görülmedi"

Edirne’de bu yıl etkili olan yağışların ardından ayçiçeği tarlalarında verim arttı. Dolgun çekirdekleriyle dikkat çeken ayçiçeklerinde geçen yıla göre daha iyi rekolte beklenirken, Edirne başta olmak üzere Trakya’nın önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Tekirdağ ve Kırklareli’nde de üreticilerin yüzü güldü.

Kafaları resmen devleşti: Çiftçi bile gördüğüne inanamadı! "Böylesi görülmedi"

Edirne’de ayçiçeği tarlalarında oluşan dolgun ve iri ayçiçeği kafaları üreticilerin umutlarını artırdı.

Kafaları resmen devleşti: Çiftçi bile gördüğüne inanamadı! "Böylesi görülmedi" 1

AÇIKLANACAK FİYATI BEKLİYORLAR

Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle düşük verimle karşılaşan üreticiler, bu yıl özellikle yağışların zamanında gelmesiyle daha iyi bir sezon geçiriyor. Yağışların yanı sıra ayçiçeklerinin dolgun çekirdek oluşturması da üreticilerin beklentisini yükseltti. Trakya genelinde de ayçiçeğinde bu yıl geçen sezona göre daha iyi verim alınması bekleniyor. Üreticiler, hasattan elde edilecek ürünün yanı sıra açıklanacak fiyatların da emeklerinin karşılığını vermesini bekliyor.

Kafaları resmen devleşti: Çiftçi bile gördüğüne inanamadı! "Böylesi görülmedi" 2

"AYÇİÇEKLERİNDEN BEREKETLİ BİR YIL OLACAK İNŞALLAH"

Edirne Büyükdöllük Köy Muhtarı ve aynı zamanda üretici Ahmet Kezer, bu yıl alınan yağışların ayçiçeklerine olumlu yansıdığını belirterek, "Bu sene çok güzel yağışlar aldık. Ayçiçeklerinden bereketli bir yıl olacak inşallah. Geçen seneler çoğu yerlerde 100 kilo, 80 kilo, 50 kilo ayçiçeği biçtik. Bu sene ayçiçek kafaları çok güzel. Çok güzel de kafa yaptılar. İnşallah çiftçimizin beklediği ürünü ve kiloyu alır ve çiftçimize hayırlı, uğurlu, bereketli sezon diliyorum. İnşallah fiyatlarımız da iyi olur. Bol bereket alırız, fiyatlarımız da güzel gider, çiftçimizin yüzü güler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne ayçiçeği çekirdek çiğdem çiçeği
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