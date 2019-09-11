Balık şinitzel nasıl yapılır?

Balık fileto hem yapımı kolay hem de oldukça leziz bir yemek. Biz levrek kullanarak hazırladık. Dilerseniz farklı büyük bir balık türü de kullanarak tarifi hazırlayabilirsiniz...
MALZEMELER
Bir adet levrek fileto
3 yemek kaşığı galeta unu
Bir yemek kaşığı un
Bir adet yumurta
Tuz
HAZIRLANIŞI
Fileto olarak hazırlanmış balığı hafif bir şekilde döverek biraz daha inceltin.
İncelttiğiniz filetoların her iki kısmını da tuzlayın.
Ardından önce una, yumurtaya ve sonrasında galeta ununa bulayıp, boz ve kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın. Afiyet olsun...
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