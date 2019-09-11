Balık şinitzel nasıl yapılır?

Balık fileto hem yapımı kolay hem de oldukça leziz bir yemek. Biz levrek kullanarak hazırladık. Dilerseniz farklı büyük bir balık türü de kullanarak tarifi hazırlayabilirsiniz...

MALZEMELER

Bir adet levrek fileto

3 yemek kaşığı galeta unu

Bir yemek kaşığı un

Bir adet yumurta

Tuz

HAZIRLANIŞI

Fileto olarak hazırlanmış balığı hafif bir şekilde döverek biraz daha inceltin.

İncelttiğiniz filetoların her iki kısmını da tuzlayın.

Ardından önce una, yumurtaya ve sonrasında galeta ununa bulayıp, boz ve kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın. Afiyet olsun...



