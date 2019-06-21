Balık tutmak için gelmişti! Acı haber

İlçeye bağlı Uzungün köyü Halife mezrasında ikamet eden Recep (9) ve Yunus Aydar, Patnos Barajı gölü kıyısında balık tutmaya gitti.
BATAKLIĞA SAPLANARAK GÖZDEN KAYBOLDU
Balık avlamak için suya giren Yunus Aydar, bataklığa saplanarak gözden kayboldu. Recep Aydar'ın mezraya giderek bildirmesi üzerine baraj gölüne giden köy halkı, Yunus Aydar'ın boğulduğunu gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, köylülerin yardımıyla cesedi sudan çıkardı.
Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, savcılık incelemesinin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
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