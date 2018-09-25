Balık ve yoğurdu birlikte yemek gerçekten zehirler mi?

Geçmişten bu yana herkesin dilinde olan balıkla birlikte süt ürünleri tüketmek zehirler cümlesi dolanır. Bu söz söylenir de neden söylenir, böyle bir şeyin gerçekliği var mıdır bilinmez. Uzman kişiler tarafından konu şu şekilde açıklanıyor:

"Öncelikle şu konudan başlayalım. Doğru olduğunu savunmamakla birlikte rakı, balık sofralarında peynir meze olarak kullanılmaktadır.Peynirde bir süte türevi olduğu için burdan da anlaşılacağı üzere herhangi bir zararı yoktur. Aynı zamanda balığı yoğurtla birlikte tüketmenin zehirlenme durumu ile ilişkisi yoktur."

Uzmanlara göre balık zehirlenmelerinin sebebi olarak gösterilen şey; tropikal alanlarda yetişen balıkların tüketimi sonucunda zehirli etkilere sahip olması. Yoğurtla bir alakası olmadığını vurgulayan uzmanlar, zehirlenmelerin balık türlerine göre ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Bu demek değil ki 'normal' balıklar zehirlemez. Elbette o da mümkün.

Balıkta bulunan histamin, balığın bayatlaması soncunda ortaya çıkar. Histamin adı verilen bu aminoasit, oldukça zehirli bir maddedir ve ölüme kadar sürükleyebilir. Bu yüzden balık tutulduktan en kısa süre içinde tüketilmelidir ki histamin kimyasalı açığa çıkmasın. Eğer buzlama yapılacaksa da depolama işleminin en hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir.