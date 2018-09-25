Balık ve yoğurdu birlikte yemek gerçekten zehirler mi?

Geçmişten bu yana herkesin dilinde olan balıkla birlikte süt ürünleri tüketmek zehirler cümlesi dolanır. Bu söz söylenir de neden söylenir, böyle bir şeyin gerçekliği var mıdır bilinmez. Uzman kişiler tarafından konu şu şekilde açıklanıyor:
"Öncelikle şu konudan başlayalım. Doğru olduğunu savunmamakla birlikte rakı, balık sofralarında peynir meze olarak kullanılmaktadır.Peynirde bir süte türevi olduğu için burdan da anlaşılacağı üzere herhangi bir zararı yoktur. Aynı zamanda balığı yoğurtla birlikte tüketmenin zehirlenme durumu ile ilişkisi yoktur."
Uzmanlara göre balık zehirlenmelerinin sebebi olarak gösterilen şey; tropikal alanlarda yetişen balıkların tüketimi sonucunda zehirli etkilere sahip olması. Yoğurtla bir alakası olmadığını vurgulayan uzmanlar, zehirlenmelerin balık türlerine göre ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Bu demek değil ki 'normal' balıklar zehirlemez. Elbette o da mümkün.
Balıkta bulunan histamin, balığın bayatlaması soncunda ortaya çıkar. Histamin adı verilen bu aminoasit, oldukça zehirli bir maddedir ve ölüme kadar sürükleyebilir. Bu yüzden balık tutulduktan en kısa süre içinde tüketilmelidir ki histamin kimyasalı açığa çıkmasın. Eğer buzlama yapılacaksa da depolama işleminin en hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir.
Bahsettiğimiz histamin, yoğurtta da bulunmaktadır. Balığı bayat olarak tükettiğinizde vücudunuza zehirli maddeyi almış olursunuz. Üzerine yoğurt da eklenince vücutta bulunan histamin miktarı epey artar. Sonucunda da ciddi bir zehirlenme gerçekleşebilir. Ancak unutmayın ki bunun için yediğiniz balığın bayat olması lazım.
Zehirlenme yaşandıysa kusmai baş dönmesi ve halsizlik gibi belirtiler yaşanabilir. Bu gibi durumda acilen hastaneye gidilmelidir.
Buzlanmış balık alacaksanız muhakkak güvendiğiniz yerlerden, markalardan tercihinizi yapın.
Çözünmüş balıkları tekrar dondurmayın.
Balığın taze olduğunu anlamak için gözlerini kontrol edin. Parlak ve diri ise tereddüt etmeden alabilirsiniz.
Balığı depoda bekletecekseniz öncesinde içini temizlemelisiniz.
Buzlu balık aldığınızda çözünmesini beklemeden evinize ulaşmanız sağlığınız için en doğrusu olacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum